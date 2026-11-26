A Rússia respondeu esta quinta-feira, 26 de novembro, à presidente da Comissão Europeia, que, na véspera, lançou um desafio a Moscovo para aceitar um cessar-fogo energético no inverno e uma trégua para permitir exportação de cereais através do Mar Negro. O Kremlin rejeitou estas propostas exigidas por Ursula von der Leyen e classificou-as como sendo um "ultimato".

"A Rússia não tem de fazer nada. A Rússia deve garantir os seus interesses nacionais", reagiu o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, em declarações à televisão estatal russa, citadas pela agência Efe.

O cessar-fogo energético e a trégua no Mar Negro "seriam passos importantes, pois demonstrariam que a Rússia está verdadeiramente empenhada nas negociações”, afirmou, na quarta-feira, Von der Leyen. “Avaliaremos os progressos [das conversações] com base nas ações da Rússia e não apenas nas palavras”, disse a líder do Executivo comunitário, durante uma sessão plenária do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

As palavras de Von der Leyen não foram bem recebidas pelo Kremlin, que colocou em causa a participação da UE nas negociações para alcançar um acordo para o fim da guerra na Ucrânia, em curso há quase cinco anos. "É claro que, com um ultimato como este, é muito difícil aspirar a um papel de mediador ou participar das negociações para um acordo", considerou Peskov.

"Isto demonstra, seguramente, mais uma vez o quão fundamentadas são as nossas reservas quanto à capacidade dos europeus de assumirem uma postura construtiva e de, de alguma forma, contribuírem para o processo de paz", argumentou o porta-voz do Kremlin.

Peskov criticou ainda a UE por ainda não ter respondido ao convite do presidente russo, Vladimir Putin, para que representantes do bloco europeu visitassem Moscovo, de modo a explicar a sua posição sobre a futura arquitetura de segurança no continente.

"Fazem comentários, mas, por enquanto, isso não traz qualquer esclarecimento", afirmou Peskok. Yuri Ushakov, conselheiro de política internacional do Kremlin, disse esta semana que o convite mantém-se, admitindo contactos com Bruxelas.

