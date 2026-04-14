Péter Magyar deu uma conferência de imprensa na segunda-feira, um dia após as eleições das quais saiu vencedor.
Péter Magyar deu uma conferência de imprensa na segunda-feira, um dia após as eleições das quais saiu vencedor. FOTO: EPA / TIBOR ILLYES
Internacional

Kremlin muda de tom sobre Magyar após os seus comentários relativos à Rússia

Futuro primeiro-ministro da Hungria admitiu na segunda-feira que irá manter “relações pragmáticas” com o Kremlin devido à dependência de Budapeste em relação à energia russa.
Ana Meireles
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