Drones ucranianos em exposição em Kiev por ocasião do Dia do Trabalhador da Indústria de Defesa.
Drones ucranianos em exposição em Kiev por ocasião do Dia do Trabalhador da Indústria de Defesa.FOTO: EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Kiev reivindica ataque a fábrica de químicos a 800 km da fronteira

Ucranianos alegam que trégua da Páscoa foi violada mais de dez mil vezes, enquanto Moscovo contabilizou 6558 violações.
Susana Salvador
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