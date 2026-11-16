Kallas alerta para "exigências absurdas" da Rússia. Moscovo deve comprometer-se com um cessar-fogo, defende

"Não me parece que as exigências russas sejam sérias. As exigências que apresentaram são absurdas", considerou esta segunda-feira, 16 de novembro, a chefe da diplomacia europeia, à chegada para uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), em Bruxelas. A Alta Representante da UE acrescentou que as exigências de Moscovo são “tão absurdas” que lhe parece que servem apenas de “pretexto para continuarem a guerra e provocarem o máximo de destruição possível”.

As declarações de Kaja Kallas surgem após os líderes europeus terem decidido que serão representados nas negociações com a Rússia por uma equipa composta pela França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polónia, Comissão Europeia e Conselho Europeu.

"Precisamos de ter uma visão muito clara da situação. Por isso, independentemente de quem esteja na equipa de negociação, devemos sempre perguntar: 'Pediram algo em troca?'. Se eles apresentam exigências maximalistas, será que nós também estamos a fazer exigências? Espero que não demos qualquer passo sem obter algo em troca, tanto no que diz respeito à Ucrânia como à segurança europeia, uma vez que se trata de uma questão de longo prazo", defendeu Kallas.

Nas declarações aos jornalistas, disse que Moscovo deve comprometer-se com um cessar-fogo na Ucrânia antes de novas negociações de paz.

"O que precisamos de ver é um cessar-fogo que permita, de facto, iniciar negociações", afirmou. "Queremos que haja um cessar-fogo, que parem de matar ucranianos e que cessem os ataques às infraestruturas civis. É preciso interromper isso e só assim poderemos sentar-nos à mesa para negociar um acordo de paz", disse.

Kallas considerou que, do lado russo, o que se está a assistir "é uma escalada" no conflito, com ataques a infraestruturas, "como caminhos-de-ferro, pontes e o sistema energético", com o "objetivo de causar o máximo de sofrimento à população civil, obrigando os ucranianos a renderem-se antes da chegada de um inverno rigoroso".

A chefe da diplomacia europeia alertou ainda para aquilo que considerou a estratégia "habitual" da Rússia. "Apresentam uma série de exigências, e até acrescentam outras, para que, ao recuarem perante algumas delas, pareçam razoáveis, o que não é o caso", referiu.

Ainda sobre as negociações com a Rússia para que seja alcançada a paz na Ucrânia, Kaja Kallas referiu: "Precisamos de obter concessões por parte deles, para que possamos alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia e, consequentemente, em toda a Europa".