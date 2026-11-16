Kallas alerta para "exigências absurdas" da Rússia. Moscovo deve comprometer-se com um cessar-fogo, defende
"Não me parece que as exigências russas sejam sérias. As exigências que apresentaram são absurdas", considerou esta segunda-feira, 16 de novembro, a chefe da diplomacia europeia, à chegada para uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), em Bruxelas. A Alta Representante da UE acrescentou que as exigências de Moscovo são “tão absurdas” que lhe parece que servem apenas de “pretexto para continuarem a guerra e provocarem o máximo de destruição possível”.
As declarações de Kaja Kallas surgem após os líderes europeus terem decidido que serão representados nas negociações com a Rússia por uma equipa composta pela França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polónia, Comissão Europeia e Conselho Europeu.
"Precisamos de ter uma visão muito clara da situação. Por isso, independentemente de quem esteja na equipa de negociação, devemos sempre perguntar: 'Pediram algo em troca?'. Se eles apresentam exigências maximalistas, será que nós também estamos a fazer exigências? Espero que não demos qualquer passo sem obter algo em troca, tanto no que diz respeito à Ucrânia como à segurança europeia, uma vez que se trata de uma questão de longo prazo", defendeu Kallas.
Nas declarações aos jornalistas, disse que Moscovo deve comprometer-se com um cessar-fogo na Ucrânia antes de novas negociações de paz.
"O que precisamos de ver é um cessar-fogo que permita, de facto, iniciar negociações", afirmou. "Queremos que haja um cessar-fogo, que parem de matar ucranianos e que cessem os ataques às infraestruturas civis. É preciso interromper isso e só assim poderemos sentar-nos à mesa para negociar um acordo de paz", disse.
Kallas considerou que, do lado russo, o que se está a assistir "é uma escalada" no conflito, com ataques a infraestruturas, "como caminhos-de-ferro, pontes e o sistema energético", com o "objetivo de causar o máximo de sofrimento à população civil, obrigando os ucranianos a renderem-se antes da chegada de um inverno rigoroso".
A chefe da diplomacia europeia alertou ainda para aquilo que considerou a estratégia "habitual" da Rússia. "Apresentam uma série de exigências, e até acrescentam outras, para que, ao recuarem perante algumas delas, pareçam razoáveis, o que não é o caso", referiu.
Ainda sobre as negociações com a Rússia para que seja alcançada a paz na Ucrânia, Kaja Kallas referiu: "Precisamos de obter concessões por parte deles, para que possamos alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia e, consequentemente, em toda a Europa".
UE disponibiliza mais 8 mil milhões de euros para estabilidade financeira de Kiev
Entretanto, o Conselho da UE anunciou que adotou uma decisão que permitirá a Kiev receber mais oito mil milhões de euros em apoio à Ucrânia para reforçar a “estabilidade macrofinanceira” do país, a sua "recuperação e a modernização", assegurar "o funcionamento" da administração pública ucraniana e “apoiar os seus esforços de reformas”.
Esta é "a maior tranche de financiamento alguma vez disponibilizada de uma só vez” ao abrigo do Mecanismo para a Ucrânia", indica o Conselho da UE, em comunicado.
"Este pagamento decorre do cumprimento, por parte da Ucrânia, de mais de 20 metas relacionadas com diversas reformas em áreas-chave, tais como: o sistema judicial; o combate à corrupção e ao branqueamento de capitais; os mercados financeiros; a gestão de ativos públicos; o capital humano; o ambiente empresarial; a descentralização e a política regional; a energia; o setor agroalimentar; a transformação digital; e a proteção ambiental", explica o bloco comunitário.
Dos oito mil milhões de euros, cerca de 5 mil milhões chegarão através do empréstimo da UE de 90 mil milhões destinado à Ucrânia em 2026 e 2027.
O Mecanismo para a Ucrânia foi criado em março de 2024 e é dotado de mais de 50 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos que visam apoiar a “reconstrução, a recuperação e a modernização da Ucrânia até 2027”.
Os fundos só são disponibilizados consoante o cumprimento, pelo Governo de Kiev, de um conjunto de metas acordadas com Bruxelas no âmbito do chamado Plano para a Ucrânia, um “roteiro para a recuperação e adesão à UE” do país.
Com os oito mil milhões de euros hoje anunciados, a UE já desembolsou mais de 40 mil milhões de euros ao abrigo deste mecanismo.
Esta decisão foi tomada no dia em que os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE se encontram reunidos em Bruxelas para discutir o reforço do apoio financeiro e militar à Ucrânia antes do inverno.
Além da guerra na Ucrânia, a reunião desta segunda-feira em Bruxelas vai abordar a situação no Médio Oriente, "com destaque para a Síria e o apoio da UE à transição política e à recuperação socioeconómica do país". "Os ministros deverão também abordar Israel e a Palestina", realça o Conselho Europeu dos Negócios Estrangeiros.
É ainda referido que os ministros do bloco comunitário irão participar numa "segunda reunião sobre a segurança e a conectividade transregionais, em conjunto com os ministros do Sul do Cáucaso, da Ásia Central, da Moldávia, da Turquia e da Ucrânia".
Com Lusa