Joe Biden admite que cancro vai limitar promoção do novo livro

Joe Biden admitiu que o cancro vai limitar a divulgação do seu novo livro de memórias, Promise me, America. A obra será lançada no dia 17, mas o ex-presidente dos Estados Unidos não irá participar em tantos eventos como gostaria.

"Há dias melhores do que outros. Isso não me deteve. Mas, por vezes, torna-me mais lento. O que isto significa é que, infelizmente, não poderei participar em tantas conversas sobre o meu livro como esperava", escreveu Joe Biden, de 83 anos, no domingo, 8 de novembro, nas redes sociais.

Presidente dos Estados Unidos entre 2021 e 2025, Biden lembra que recebeu o diagnóstico de cancro enquanto escrevia o livro e garante que "os médicos continuam optimistas quanto à resposta ao tratamento".

Promise Me, America é, segundo explica Joe Biden, um livro sobre os seus anos como presidente. "Os desafios que enfrentámos, as decisões que tomei e as razões pelas quais as tomei. Trata-se de quem somos como nação. Do que defendemos. E do papel dos Estados Unidos no mundo. Acima de tudo, trata-se da minha fé no povo americano e da grande experiência americana de autogoverno e democracia", explicou nesta mesma mensagem em que também agradece "as orações, as palavras simpáticas e os votos de melhoras".

Dizendo ter “esperança de que as palavras na página falem por si”, Joe Biden garante que continuará a seguir o que o pai lhe disse há muito tempo: "Campeão, quando caíres, levanta-te". "É uma boa lição para mim. E para a América", escreve, salientando que os EUA foram construídos sobre uma ideia "maior que qualquer oceano", "mais poderosa que qualquer exército", "mais forte que qualquer tirano ou ditador": "a ideia de que todos somos criados iguais", concretiza. E, pegando no título do seu próximo livro, remata: "Promete-me, América, que nunca nos esqueceremos disto".

Joe Biden revelou em maio do ano passado que tinha sido diagnosticado com cancro da próstata metástico. A sua equipa admitiu que a doença era agressiva, mas que era provável que respondesse ao tratamento.

