Joe Biden está a fazer radioterapia para cancro

O ex-presidente dos Estados Unidos já se sujeitou, em setembro, a um procedimento destinado a retirar células cancerígenas da pele.
Joe Biden, 82 anos, está a fazer radioterapia para o cancro da próstata que lhe foi diagnosticado em maio, informou este sábado, 11 de outubro, um porta-voz do ex-presidente dos Estados Unidos.

De acordo com a mesma fonte, além da radioterapia, Biden está a ser submetido a tratamento hormonal.

Em maio, Joe Biden, que completa 83 anos no próximo mês, revelou que tinha sido diagnosticado com cancro da próstata metástico. A sua equipa admitiu que a doença era agressiva, mas que era provável que respondesse ao tratamento.

"O cancro afeta-nos a todos", escreveu Biden nas redes sociais na altura, assegurando que a experiência torna as pessoas “mais fortes”.

O ex-presidente dos Estados Unidos já se sujeitou, em setembro, a um procedimento destinado a retirar células cancerígenas da pele.

