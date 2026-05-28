Jill Biden pensou que marido Joe estava a ter AVC durante debate de 2024 com Trump

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, revelou que pensou que o marido estava a ter um AVC durante o debate presidencial de 2024 contra Donald Trump, por Joe Biden surgir incoerente e desorientado em alguns momentos."Não fiquei horrorizada, fiquei assustada, porque nunca tinha visto o Joe assim. Nem antes... nem depois. Nunca mais o vi assim", relatou Jill Biden no programa Sunday Morning, da CBS, de acordo com um excerto da entrevista divulgado na quarta-feira, 27 de maio."Não sei o que aconteceu. Quer dizer, quando o vi, enquanto o via, pensei: 'Meu Deus, está a ter um AVC!' E isso assustou-me muito", acrescentou a ex-primeira-dama na entrevista que será divulgada no domingo.. A hesitação de Biden (2021-2025), os seus comentários desconexos e, por vezes, a sua atitude confusa foram evidentes no debate entre o candidato democrata e Trump, em 27 de junho de 2024, em Atlanta.A sua prestação acabou por levar o partido a substituí-lo como candidato por Kamala Harris para as eleições presidenciais de novembro desse ano, que o republicano venceu.Muitas vozes dentro e fora do Partido Democrata criticaram duramente Biden e o seu círculo mais próximo pela insistência na sua candidatura, apesar das dúvidas sobre a sua capacidade como candidato presidencial.Acreditam que o desempenho do político do Delaware entregou a vitória a Trump de bandeja e que a decisão de o substituir por Harris foi tomada tarde demais.Desde que deixou a Casa Branca, Joe Biden, agora com 83 anos, foi diagnosticado em 2025 com uma forma agressiva de cancro da próstata com "metástases ósseas". .Na primeira entrevista após saída da Casa Branca, Joe Biden assume responsabilidade por vitória de Trump