Açores alertam que têm vindo a perder “contrapartidas justas” pelo uso da base das Lajes

Israel e Estados Unidos atacaram hoje uma importante instalação de gás iraniana no Golfo, a maior do mundo, provocando um incêndio, anunciou a televisão estatal, numa altura em que a guerra entra na terceira semana.“Há instantes, algumas partes das instalações de gás” da refinaria estratégica South Pars, situada na cidade portuária de Kangan, “foram atingidas por projéteis do inimigo americano-sionista”, declarou a televisão, citando o vice-governador da província meridional de Bushehr.A estação acrescentou que equipas de bombeiros foram enviadas para o local para controlar o incêndio.O imenso campo de gás de South Pars/North Dome é a maior reserva de gás conhecida no mundo, que o Irão partilha com o Qatar.A instalação fornece cerca de 70% do gás natural consumido no Irão, que o explora desde o final da década de 1990.Israel já tinha atacado instalações iranianas neste local durante a guerra dos 12 dias, em junho de 2025.Lusa