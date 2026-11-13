Irão prepara mulheres para a guerra no novo centro militar inaugurado em Teerão (veja as fotos)
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Irão prepara mulheres para a guerra no novo centro militar inaugurado em Teerão (veja as fotos)

Um centro de treino militar para mulheres foi inaugurado esta semana em Teerão pretende formar "voluntárias" em competências militares, socorro de emergência e apoio logístico.
Susete Henriques
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Iranianas a aprender como manusear armas de fogo, a treinar a pontaria com espingardas de precisão e a praticar descida por cordas (rapel). Estes são alguns dos exercícios que acontecem no centro de treino militar exclusivo para mulheres inaugurado esta semana em Teerão.

A 10 de novembro, na Praça Azadi, na capital iraniana, foi inaugurado o centro de educação e treino cívico-militar, que faz parte de uma "iniciativa popular" denominada Jan-Fadayan, que significa "aqueles que sacrificam a sua própria vida pelo Irão", explica a agência de notícias iraniana Isna.

"Trata-se da primeira instalação especificamente dirigida ao público feminino" e pretende formar "voluntárias" em competências militares, socorro de emergência e apoio logístico.

O regime de Teerão mostra a preparação de iranianas para a guerra numa altura em que se mantém as tensões entre o Irão e os Estados Unidos, sem ainda se saber se Washington vai retomar os ataques militares ou se estará para breve uma solução para o fim do conflito entre os dois países.

Veja algumas das imagens do treino militar dado às mulheres iranianas:

EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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