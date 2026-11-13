Irão prepara mulheres para a guerra no novo centro militar inaugurado em Teerão (veja as fotos)

Iranianas a aprender como manusear armas de fogo, a treinar a pontaria com espingardas de precisão e a praticar descida por cordas (rapel). Estes são alguns dos exercícios que acontecem no centro de treino militar exclusivo para mulheres inaugurado esta semana em Teerão.

A 10 de novembro, na Praça Azadi, na capital iraniana, foi inaugurado o centro de educação e treino cívico-militar, que faz parte de uma "iniciativa popular" denominada Jan-Fadayan, que significa "aqueles que sacrificam a sua própria vida pelo Irão", explica a agência de notícias iraniana Isna.

"Trata-se da primeira instalação especificamente dirigida ao público feminino" e pretende formar "voluntárias" em competências militares, socorro de emergência e apoio logístico.

O regime de Teerão mostra a preparação de iranianas para a guerra numa altura em que se mantém as tensões entre o Irão e os Estados Unidos, sem ainda se saber se Washington vai retomar os ataques militares ou se estará para breve uma solução para o fim do conflito entre os dois países.

Veja algumas das imagens do treino militar dado às mulheres iranianas: