Trump diz a JD Vance para esquecer o Irão: "Não precisamos de um acordo"

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao seu vice-presidente que esqueça o Irão e foque “a sua atenção plena e total” na alegada corrupção das cidades e estados geridos por democratas. JD Vance, que nunca escondeu o desacordo com esta guerra e culpou o conflito pelo desaire republicano nas eleições intercalares, esteve recentemente envolvido numa iniciativa para alcançar um cessar-fogo e retomar as negociações nucleares. “Não precisamos de um acordo com o Irão”, escreveu Trump na Truth SocialO pedido do presidente surge um dia depois do jornal The Wall Street Journal ter noticiado que Vance estava a considerar negociações de paz presenciais com um responsável de segurança iraniana da chamada linha dura. E uma semana depois de o vice-presidente ter dito que a onda azul dos democratas no Congresso, após as intercalares, era resultado da guerra com o Irão e do impacto que esta teve na carteira dos norte-americanos. Vance, provavelmente já a pensar na corrida à Casa Branca em 2028, distanciou-se assim de Trump. O presidente respondeu então defendendo a guerra como necessária para impedir o Irão de obter uma arma nuclear. E ontem pôs um ponto final a qualquer ideia de negociação que Vance possa ter tido. “Não precisamos de um acordo com o Irão. Esses tempos já ficaram para trás. Nós temos o dinheiro deles - centenas de milhares de milhões de dólares - e controlamos o seu estreito!”, escreveu Trump, defendendo a ideia de manter a pressão económica sobre o regime de Teerão. A resposta veio diretamente dos mercados, com o preço do petróleo a subir. A mensagem da Casa Branca tem sido confusa em relação à guerra, com o presidente a parecer aberto a um acordo - o Qatar tem liderado os esforços para uma saída negociada e Trump recebeu o primeiro-ministro do país na segunda-feira. Mas também sem deixar cair a hipótese de voltar a atacar o país. O Irão já alertou que responderá a qualquer novo bombardeamento com ataques às bases norte-americanas na Europa. “Nós ganhámos. É apenas uma questão de quando vamos acabar com isto”, disse Trump na quarta-feira, nas celebrações do Dia dos Veteranos. “Quero garantir que temos uma vitória total, não uma vitória de 93%”, acrescentou, prevendo que o conflito terminaria em breve. Agora, o presidente quer que Vance foque a sua atenção nos temas internos. “Pedi ao vice-presidente Vance que concentre a sua atenção plena e total na corrupção e na criminalidade em grande escala que ocorrem nas cidades e nos estados geridos por democratas por todos os EUA”, escreveu na Truth Social, alegando que mil milhões de dólares são roubados a cada mês. “O nosso orçamento poderá ser rapidamente EQUILIBRADO com a correção desta actividade criminosa em grande escala. A CORRUPÇÃO está no sangue da liderança democrata!”, referiu..Trump prevê acordo com Irão apesar de novo ataque militar dos EUA.Irão insiste na proposta de acordo de dois dias.Trump prevê que guerra acabe "imediatamente após as eleições" intercalares nos EUA