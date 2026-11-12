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Donald Trump.FOTO:EPA/EMILY CURIEL
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Trump diz a JD Vance para esquecer o Irão: "Não precisamos de um acordo"

Presidente norte-americano quer que o vice se foque no combate à corrupção em cidades e estados liderados por democratas e esqueça as negociações.
Susana Salvador
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