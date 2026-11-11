Mohsen Rezaei esteve na semana passada em Moscovo, com o presidente Vladimir Putin.
Mohsen Rezaei esteve na semana passada em Moscovo, com o presidente Vladimir Putin.FOTO:EPA/ALEKSEY BABUSHKIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL
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Irão ameaça bases na Europa: "De onde quer que os aviões americanos descolem, consideraremos isso uma ameaça"

Não é a primeira vez que Teerão ameaça atacar as bases norte-americanas no continente europeu.
Susana Salvador
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O líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohsen Rezaei, ameaça atacar as bases norte-americanas na Europa se os EUA voltarem a atacar. Não é a primeira vez que Teerão faz esta ameaça.

"Se os americanos cometerem um erro e nos atacarem, não nos limitaremos às bases próximas. Podemos até ter como alvo algumas bases militares americanas em países europeus", afirmou em declarações ao canal libanês Al Mayadeen (alinhado com o Hezbollah e Teerão).

"De onde quer que os aviões americanos descolem, consideraremos isso uma ameaça contra nós", acrescentou, dizendo que o Irão pode também atingir "algumas ilhas que pensam que os nossos mísseis não conseguem alcançar".

Mas não precisou de que bases estava a falar. Ainda esta semana, vários aviões militares norte-americanos foram transferidos de uma base britânica após alegadas ameaças iranianas.

Rezaei, que se encontrou na semana passada com Vladimir Putin no Kremlin, explicou ainda que o presidente russo lhe disse que tinha informado os EUA que a República Islâmica "não é um sistema que pode ser derrubado".

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