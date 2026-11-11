O que se sabe da nova "cidade de mísseis" subterrânea do Irão?
A Guarda Revolucionária do Irão revelou na terça-feira (10 de novembro) o que descreveu como a sua nova "cidade de mísseis", um complexo subterrâneo que, segundo as imagens, está cheio de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e os respetivos lançadores.
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irão, major-general Ali Abdollahi, e o comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, brigadeiro-general Majid Mousavi, visitaram o espaço, segundo o vídeo partilhado pela agência iraniana IRNA.
"Os mísseis avançados surpreenderão os inimigos no campo de batalha", disse Abdollahi, segundo o relato da agência.
Mas a informação sobre a "cidade de mísseis" é escassa. Nos últimos anos, o Irão transferiu parte do seu equipamento militar para o subsolo, visando a defesa contra ataques dos EUA e de Israel. Em maio do ano passado, os Guardas da Revolução revelaram a existência de uma “cidade de drones” subterrânea.
Apesar de grande parte do arsenal iraniano ter sido destruído nos primeiros meses de guerra, o jornal The Wall Street Journal noticiou, em setembro, que o Irão aproveitou a relativa acalmia dos últimos meses para retomar uma produção de mísseis balísticos em instalações subterrâneas, estimando que a República Islâmica possa possuir milhares deles.
“As capacidades militares do Irão, sustentadas por uma produção estratégica e tecnologias avançadas, vão para além das estatísticas enganadoras de [Donald] Trump e do falhado Pete [Hegseth, o secretário da Defesa]”, escreveu no X o porta-voz do Ministério da Defesa do Irão, Reza Talaei-Nik.
"O desfecho da guerra é claro: ou a aceitação das exigências legítimas do Irão, ou a rendição do inimigo no campo de batalha”, acrescentou o mesmo porta-voz.
“Esta ‘cidade de mísseis’ é, sem dúvida, uma componente crucial para o estabelecimento de uma dissuasão sustentável -- uma dissuasão forjada através da prontidão defensiva, do progresso contínuo e da coesão nacional, consolidando firmemente a sua imagem na mente do inimigo”, disse o presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, citado também pela IRNA.
"Não se deixem enganar nos cálculos. Caso cometam o mais pequeno erro, o Irão não hesitará em organizar uma defesa rápida e inimaginável. Desta vez, as forças armadas da República Islâmica do Irão ditarão a geografia do conflito", acrescentou.
Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita fala de um "covil terrorista subterrâneo", lembrando que o regime iraniano expressa a sua intenção "de aniquilar Israel e o Ocidente" e deixando o aviso: "O mundo precisa de levar estas ameaças a sério e agir antes que seja tarde demais."
A nova "cidade de mísseis" foi revelada um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter tido um encontro com o primeiro-ministro do Qatar, país que lidera os esforços diplomáticos para chegar ao fim do conflito que começou no final de fevereiro.
Após o encontro, Trump disse que não são necessárias ações militares adicionais neste momento, caso o Irão avance para um acordo. Mas as negociações estão num impasse, com grandes divergências sobre as concessões nucleares e o bloqueio económico dos EUA a impedir um avanço.
Os EUA insistem que o acordo de cessar-fogo deve prever o desmantelamento das capacidades nucleares do Irão e a retirada do urânio enriquecido. Mas o Irão rejeita isso, com o líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezaei, a prometer que não será retirada "nem uma única partícula de material nuclear enriquecido".
E avisou, em declarações ao canal libanês Al Mayadeen (alinhado com o Hezbollah e Teerão): "Se os americanos cometerem um erro e nos atacarem, não nos limitaremos às bases próximas. Podemos até ter como alvo algumas bases militares americanas em países europeus."
"De onde quer que os aviões americanos descolem, consideraremos isso uma ameaça contra nós", acrescentou, dizendo que o Irão pode também atingir "algumas ilhas que pensam que os nossos mísseis não conseguem alcançar".
Entretanto, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acusou os EUA de ameaçarem atacar o seu país com a maior arma não nuclear do arsenal norte-americano -- a chamada "mãe de todas as bombas" -- ao mesmo tempo que alegam procurar uma solução diplomática para a guerra.
"Travaram uma guerra, afirmando impedir que o Irão obtivesse armas nucleares. Depois, utilizaram o míssil PrSM [siglas em inglês de Míssil de Ataque de Precisão] em Lamerd pela primeira vez. Agora, recorrem à "Mãe de Todas as Bombas" para conduzir a diplomacia através de ameaças. Não há contradição, mas sim uma vergonha. Quem ameaça a paz e a segurança globais?", questionou no X.