O que se sabe da nova "cidade de mísseis" subterrânea do Irão?

A nova "cidade de mísseis" foi revelada um dia depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter tido um encontro com o primeiro-ministro do Qatar, país que lidera os esforços diplomáticos para chegar ao fim do conflito que começou no final de fevereiro.

Após o encontro, Trump disse que não são necessárias ações militares adicionais neste momento, caso o Irão avance para um acordo. Mas as negociações estão num impasse, com grandes divergências sobre as concessões nucleares e o bloqueio económico dos EUA a impedir um avanço.

Os EUA insistem que o acordo de cessar-fogo deve prever o desmantelamento das capacidades nucleares do Irão e a retirada do urânio enriquecido. Mas o Irão rejeita isso, com o líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezaei, a prometer que não será retirada "nem uma única partícula de material nuclear enriquecido".

E avisou, em declarações ao canal libanês Al Mayadeen (alinhado com o Hezbollah e Teerão): "Se os americanos cometerem um erro e nos atacarem, não nos limitaremos às bases próximas. Podemos até ter como alvo algumas bases militares americanas em países europeus."

"De onde quer que os aviões americanos descolem, consideraremos isso uma ameaça contra nós", acrescentou, dizendo que o Irão pode também atingir "algumas ilhas que pensam que os nossos mísseis não conseguem alcançar".

Entretanto, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, acusou os EUA de ameaçarem atacar o seu país com a maior arma não nuclear do arsenal norte-americano -- a chamada "mãe de todas as bombas" -- ao mesmo tempo que alegam procurar uma solução diplomática para a guerra.

"Travaram uma guerra, afirmando impedir que o Irão obtivesse armas nucleares. Depois, utilizaram o míssil PrSM [siglas em inglês de Míssil de Ataque de Precisão] em Lamerd pela primeira vez. Agora, recorrem à "Mãe de Todas as Bombas" para conduzir a diplomacia através de ameaças. Não há contradição, mas sim uma vergonha. Quem ameaça a paz e a segurança globais?", questionou no X.