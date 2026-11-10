Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpEPA/JIM LO SCALZO
Internacional

Trump anuncia que vai suspender ataques contra o Irão, pois não são necessários "neste momento"

Presidente dos EUA explicou ainda que esta decisão surge “a pedido dos países vizinhos” e mencionando o Qatar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Kuwait.
Ana Meireles
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Donald Trump disse na segunda-feira à noite que uma ação militar dos Estados Unidos contra o Irão não parece, para já, ser necessária.

“Neste momento uma ação militar não parece ser algo muito necessário. Mas estamos prontos para o combate, preparados para agir caso a situação mude”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, dizendo ainda acreditar "que isto [o conflito com o Irão] terminará em breve”.

Mesmo assim, prosseguiu Trump, os EUA pretendem manter para já, o bloqueio naval no Estreito de Ormuz. “Os Estados Unidos da América estão totalmente preparados e equipados com o melhor armamento alguma vez fabricado, e não acreditamos que haja qualquer motivo para o utilizar”, reforçou.

Donald Trump explicou ainda que esta decisão sobre a suspensão dos ataques surge “a pedido dos países vizinhos” e mencionando o Qatar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Kuwait.

Estas declarações surgem depois do encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, que esteve esta segunda-feira na Casa Branca, depois de ter estado em Teerão na semana passada.

“Grato pelas discussões positivas sobre a obtenção de um acordo e a promoção da paz na região”, afirmou Al-Thani, que também é ministro dos Negócios Estrangeiros, no X.

De acordo com a Reuters, o primeiro-ministro do Qatar vai reunir-se, esta terça-feira, com representantes das potências europeias e da Arábia Saudita, numa escala não programada durante a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, que está a decorrer em Paris.

“Nesta ocasião, os ministros discutirão a situação no Próximo e Médio Oriente — em particular a crise iraniana e as suas repercussões na segurança e na economia, tanto para a região como para a comunidade internacional no seu todo”, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês em comunicado.

A mesma agência de notícias avançou ainda que Al-Thani terá encontros agendados com os líderes da diplomacia de Reino Unido, França, Alemanha, Itália, e ainda do Reino Unido, país que já foi convidado pelo G7 para participar no encontro de Paris para discussões sobre a situação no Médio Oriente.

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