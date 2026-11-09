Novo cartaz em Teerão ameaça pôr fim à vida do presidente dos EUA.
Novo cartaz em Teerão ameaça pôr fim à vida do presidente dos EUA.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão insiste na proposta de acordo de dois dias

O chefe da diplomacia do Qatar, mediador do conflito, reuniu-se com Trump à porta fechada, enquanto Rubio e Teerão trocam farpas.
César Avó
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