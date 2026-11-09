Irão insiste na proposta de acordo de dois dias

O presidente dos Estados Unidos reuniu-se com o primeiro-ministro do Qatar na Casa Branca para discutir os mais recentes esforços diplomáticos do país mediador do conflito com o Irão. Ao contrário do que é a prática comum de Donald Trump, o encontro de cerca de uma hora com Mohammed bin Abdulrahman Al Thani desenrolou-se à porta fechada. O catariano, que acumula as funções de chefe da diplomacia do emirado, terá levado a mais recente proposta iraniana, o chamado acordo de dois dias. Horas antes, o secretário de Estado norte-americano não viu qualquer mérito nas iniciativas de Teerão.Segundo vários meios de comunicação, Al Thani iria promover junto de Trump os benefícios da proposta iraniana. Segundo esta, no primeiro dia, os Estados Unidos iriam aliviar o bloqueio económico, com o descongelamento de alguns ativos iranianos. No segundo dia, em contrapartida, os iranianos abririam o estreito de Ormuz à navegação livre. O site emiradense Erem News, por sua vez, diz que o Irão não respondeu à mais recente proposta norte-americana: um plano faseado para abrir o estreito de Ormuz, começando com um levantamento parcial do bloqueio. A segunda fase incluiria negociações nucleares, com um levantamento gradual das sanções ao Irão e a libertação de fundos iranianos. A Al Jazeera relata que o novo chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, poderá ter um papel decisivo. Este terá sido escolhido para o cargo por Trump com a missão de apresentar uma solução que lhe permita cantar vitória. No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano instou a presidência dos EUA a aceitar a mais recente oferta de Teerão para acabar com a guerra iniciada em 28 de fevereiro ou enfrentar uma escalada militar. “Os eleitores norte-americanos fizeram a sua escolha. É tempo de a Casa Branca fazer a sua”, escreveu Abbas Araghchi no X, cinco dias depois das eleições intercalares terem castigado o Partido Republicano, entre outros temas, devido à guerra no Irão. “A nossa proposta de 2 dias mantém-se: cumpram os requisitos, incluindo o fim da guerra em todas as frentes, e verão resultados. Ou escolham a guerra, e vejam os nossos guerreiros em alerta e endurecidos pelo combate desatarem o inferno”, continuou.No mesmo dia, Trump reiterou à CNN que enquanto vir progresso nas negociações com Teerão com o objetivo de assinar um “acordo forte”, é “muito pouco provável que seja necessário” retomar as hostilidades. Estas, na realidade, continuam, mas a uma escala muito menor. Segundo o Comando Central dos EUA, realizaram ataques limitados a alvos do Irão, incluindo contra as suas defesas aéreas, em pelo menos duas ocasiões, na última semana. As forças norte-americanas também alvejaram um navio comercial, no sábado, por ter alegadamente tentado violar o seu bloqueio naval aos portos iranianos. Nas declarações telefónicas à CNN, Trump disse que os militares identificaram alvos nas infraestruturas iranianas - 38 pontes incluídas - caso a ação militar seja retomada. .“As exigências iranianas não são apenas inaceitáveis, mas em alguns casos ultrajantes, ridículas e de facto irrealistas”Marco Rubio.As declarações de Trump caíram bem nos mercados, com o preço do petróleo a ser negociado quase 5% abaixo da sessão anterior. Mas a desconfiança mútua é profunda - o Irão foi atacado em 2025 e 2026 enquanto decorriam negociações. E o chefe da diplomacia dos EUA não mostrou grande entusiasmo pelas propostas iranianas nem pelas declarações vindas da república islâmica. “Não diria que estamos à beira de um avanço”, afirmou Marco Rubio antes de viajar para Paris, onde se reuniu com os homólogos do G7. “Neste momento, não tem sido muito produtivo porque as exigências iranianas não são apenas inaceitáveis, mas em alguns casos ultrajantes, ridículas e de facto irrealistas.”A resposta chegou pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Teerão. “O ataque dos EUA ao Irão no meio das negociações é que é ultrajante e ridículo”, disse Esmaeil Baghaei, referindo-se ao ataque norte-americano à ilha de Qeshm.Pressionado por democratas e republicanos (ver pág. 24), o secretário da Defesa (ou da Guerra) Pete Hegseth disse aos jornalistas que “o Irão está devastado” e “na posição mais fraca em muito, muito tempo”, pelo que “o presidente tem a vantagem em qualquer caminho que decida seguir”..EUA bombardeiam ilha estratégica no Irão pela terceira vez numa semana.Trump anuncia cimeira histórica com Putin e Xi Jinping na China para travar guerra no Irão.França acusa Irão de ciberataque "sem precedentes" a 700 supermercados