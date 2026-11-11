Ataque aéreo atingiu instalações de gás da empresa petrolífera do Iémen, controlada pelos houthis. EPA/AL-MASIRAH TV HANDOUT

Internacional

EUA não respondem ao Irão, mas excluem voltar à guerra

Norte-americanos dizem que a pressão económica é ferramenta suficiente. Países do Golfo querem alívio das tensões, e ao mesmo tempo criam um quartel-general comum.