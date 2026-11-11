EUA não respondem ao Irão, mas excluem voltar à guerra

O secretário do Conselho de Segurança Nacional do Irão, Mohsen Rezaei, disse em entrevista ao canal Al-Mayadeen que não estão a decorrer negociações entre Teerão e Washington. O Irão tem insistido que os EUA têm de cumprir sete condições estabelecidas num acordo provisório de junho antes de o estreito de Ormuz poder reabrir e as negociações retomarem, mas nos últimos dias o chefe da diplomacia, Abbas Araghchi, promoveu a ideia de um acordo faseado de dois dias. Rezaei diz que o Irão pediu aos EUA uma resposta “clara e explícita” às suas condições, mas não recebeu nenhuma.Marco Rubio, o chefe da diplomacia norte-americana, disse que não há, por agora, “necessidade de grandes operações militares” devido ao que diz ser o “efeito devastador” da campanha de pressão económica contra o Irão. Declarações em linha com as produzidas na véspera por Donald Trump. Este reiterou que a hipótese de um grande conflito recomeçar em breve é remota, mas não se mostrou disposto a aceitar o plano iraniano apresentado na Casa Branca pelo primeiro-ministro e chefe da diplomacia do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. “O Irão está, de facto, acabado militarmente. Nós limitamo-nos simplesmente a manter o statu quo”, comentou o presidente dos EUA no final da reunião, que decorreu à porta fechada. Al Thani voou de Washington para Paris, onde na terça-feira participou na reunião dos ministros de Negócios Estrangeiros dos países mais industrializados (G7) e se encontrou com o presidente Emmanuel Macron. A viagem não estava planeada. Segundo o ministério catariano, foram abordados esforços para “encontrar uma solução que garanta a liberdade de navegação [no estreito de Ormuz] e abra caminho para um acordo abrangente que traga uma paz duradoura na região” durante a reunião do G7, e discutiu com Macron “esforços diplomáticos e coordenação conjunta para reduzir tensões e reforçar a segurança no Médio Oriente”. Segundo a Al Jazeera, a viagem do xeque Al Thani - mediador das negociações entre Irão e EUA - tinha como objetivo partilhar de viva voz os mais recentes desenvolvimentos, em particular sobre a conversa mantida na véspera com o presidente norte-americano. E também para levar uma mensagem de que os países do Golfo querem uma desescalada das tensões. O chefe da diplomacia da Arábia Saudita também esteve presente na reunião.Noutra latitude, em Manama, Bahrein, os seis estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) aprovaram a criação de um quartel-general avançado para o seu Comando Militar Unificado no Koweit e o envio de forças “adequadas”. O anúncio surgiu após a 23.ª reunião do Conselho de Defesa Conjunto do CCG, que contou com a presença dos ministros da Defesa dos Estados-membros do bloco. O anúncio é visto pelos analistas como uma mensagem para o Irão, que atacou de forma repetida estes países - e a Jordânia - com mísseis balísticos e drones durante a guerra desencadeada pelos EUA e Israel. O Comando Militar Unificado foi criado em 2013, para planear e gerir operações militares conjuntas e reforçar as capacidades de defesa dos Estados-membros contra ameaças ao seu território. O CCG é composto por monarquias aliadas dos EUA, mas que têm rivalizado pela liderança na região e fora dela, casos dos Emirados, Qatar e Arábia Saudita. Os outros membros são o Bahrein, Koweit e Omã. Em paralelo, prosseguem os combates entre os rebeldes houthis e as forças governamentais, com o apoio saudita. Um ataque aéreo saudita atingiu a sede da companhia petrolífera e instalações de gás. .Trump anuncia que vai suspender ataques contra o Irão, pois não são necessários "neste momento".Irão insiste na proposta de acordo de dois dias.Irão afasta negociações com os EUA se Washington não cumprir exigências de Teerão