Ataque aéreo atingiu instalações de gás da empresa petrolífera do Iémen, controlada pelos houthis.
Ataque aéreo atingiu instalações de gás da empresa petrolífera do Iémen, controlada pelos houthis.EPA/AL-MASIRAH TV HANDOUT
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EUA não respondem ao Irão, mas excluem voltar à guerra

Norte-americanos dizem que a pressão económica é ferramenta suficiente. Países do Golfo querem alívio das tensões, e ao mesmo tempo criam um quartel-general comum.
César Avó
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