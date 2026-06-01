Irão terá suspendido negociações com os EUA devido aos ataques contra o Líbano

Os ataques de Israel contra o Líbano terão levado o Irão a decidir-se pela suspensão das negociações com os EUA. A informação está a ser avançada esta segunda-feira, 1 de junho, pela agência de notícias iraniana Tasnim, associada à Guarda Revolucionária do Irão.A equipa de negociação do Irão terá decidido suspender "as conversações e a troca de mensagens, através de intermediários", com a delegação norte-americana, informou a agência de notícias iraniana, citada pela Sky News. As autoridades iranianas exigem o fim da ofensiva israelita contra o Líbano e a retirada total das zonas ocupadas.É ainda reforçado que "não haverá diálogo" até que as reivindicações do Irão sejam atendidas, acrescenta a Tasnim.É noticiado que, "tendo em conta os crimes contínuos do regime sionista (Israel) no Líbano, e considerando que a situação no Líbano era uma das condições prévias para o cessar-fogo e que este cessar-fogo foi agora violado em todas as frentes, a equipa de negociação iraniana está a suspender os diálogos e a troca de textos através de mediadores". Segundo a agência de notícias, o Irão quer bloquear completamente o estreito de Ormuz e avança que o estreito de Bab el-Mandeb será uma "frente de resistência", referindo-se à rota marítima que liga o Mar Vermelho ao oceano Índico. Anteriormente, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Teerão já tinha alertado que o fim das hostilidades contra o Irão era um dos pontos cruciais para que fosse possível alcançar um acordo para acabar com o conflito, em curso há mais de três meses. “Insistimos que um cessar-fogo no Líbano é uma condição essencial para qualquer acordo que vise pôr fim à guerra”, sublinhou Esmaeil Baqaei, em conferência de imprensa, numa altura em que Israel intensifica os ataques contra o território libanês.Esta segunda-feira, o primeiro‑ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou às forças armadas que atacassem alvos nos subúrbios sul de Beirute Líbano, conhecidos como Dahiyeh, considerado um reduto do grupo xiita libanês Hezbollah.A decisão surge depois de "repetidas violações do cessar‑fogo no Líbano pelo grupo terrorista Hezbollah e os ataques contra as nossas cidades e cidadãos", refere o gabinete de Netanyahu em comunicado, adiantando que o primeiro‑ministro e o ministro da Defesa, Israel Katz, instruíram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) a atacar "alvos terroristas" nesse distrito. .Netanyahu ordena ataques israelitas a subúrbios de Beirute, bastião do Hezbollah .Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência devido à ofensiva israelita no Líbano