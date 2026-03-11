Internacional

Irão vai atacar bancos e centros financeiros na região. Novo líder supremo ficou ferido mas está "são e salvo"

EUA e Israel lançaram há 12 dias uma operação contra o Irão, que tem realizado ataques de retaliação contra alvos em território israelita, bases norte-americanas, atingindo países da região. Siga aqui
Meloni acusa EUA e Israel de terem violado direito internacional

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou hoje que os Estados Unidos e Israel violaram o direito internacional ao atacar o Irão acrescentando que a atual crise no Médio Oriente é a mais complexa das últimas décadas.

Na apresentação perante o Parlamento de Roma de um relatório sobre a guerra no Irão, a chefe do executivo disse que existe uma conjuntura de crise do sistema internacional, em que as ameaças se tornaram "assustadoras".

Meloni sublinhou que se multiplicaram ações unilaterais conduzidas fora do âmbito do direito internacional assinalando, neste contexto, a "intervenção" norte-americana e israelita contra o regime iraniano.

Por outro lado, Meloni disse que pretende dialogar com os partidos políticos sobre como lidar com a crise no Médio Oriente, que considerou ser uma das mais complexas das últimas décadas, e que exige, frisou, ações sérias.

"Não temos aqui um governo cúmplice das decisões dos outros, muito menos um governo isolado na Europa ou culpado pelas consequências económicas que a crise possa ter nos cidadãos e nas empresas", declarou a primeira-ministra.

Giorgia Meloni apelou a um "espírito construtivo de coesão" para enfrentar a crise, salientando que o governo de Itália não estava a tentar esquivar-se ao escrutínio parlamentar.

Erdogan pede o fim da guerra "antes que se agrave e incendeie a região"

O presidente da Turquia apelou esta quarta-feira ao fim da guerra "antes que se agrave e incendeie completamente a região".

Recep Tayyip Erdogan pediu uma solução diplomática para terminar com este conflito no Médio Oriente. "Se a diplomacia tiver uma oportunidade, isso é perfeitamente possível", sublinhou o presidente turco, citado pela AFP.

Em Ancara, Erdogan referiu que Teerão teve "uma experiência muito amarga nas negociações com os americanos" e reiterou que a Turquia está determinada em encontrar uma solução diplomática.

Emirados Árabes Unidos respondem a nova onda de ataques do Irão

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos indicou esta quarta-feira que os sistemas de defesa antiaérea do país estão a responder a novos ataques com mísseis e drones, lançados a partir do Irão, segundo a BBC.

Antes, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos informaram que dois drones vindos do Irão atingiram hoje uma área próxima do Aeroporto Internacional do Dubai, ferindo quatro pessoas.

Trump garante entrada do Irão nos EUA para disputar o Mundial 2026

Pelo menos 17 mortos em novos ataques israelitas contra o Líbano

Nos mais recentes ataques israelitas contra o Líbano, pelo menos 17 pessoas morreram, de acordo com as autoridades locais, noticia o Times of Israel.

Foram também registados dezenas de feridos na sequência dos ataques desta quarta-feira das forças israelitas contra o sul e o leste do Líbano.

Forças iranianas vão atacar bancos e centros financeiros na região

As forças armadas do Irão vão passar a alvejar bancos e instituições financeiras na região depois da morte de funcionários bancários em Teerão num ataque israelo-americano, anunciou hoje o comando conjunto iraniano.

O aviso foi divulgado pelo quartel-general al-Anbiya, em Teerão, sede do comando conjunto das forças armadas da República Islâmica do Irão, segundo a agência de notícias norte-americana The Associated Press (AP).

Seguiu-se a relatos dos meios de comunicação iranianos sobre a morte de funcionários de um banco em Teerão durante ataques aéreos de Israel e dos Estados Unidos, no âmbito da ofensiva lançada em 28 de fevereiro.

A ameaça coloca em risco particular o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que acolhe inúmeras instituições financeiras internacionais, bem como os reinos da Arábia Saudita e do Bahrein, segundo a AP.

Drones causam quatro feridos perto do aeroporto de Dubai sem suspender voos

Dois drones vindos do Irão atingiram hoje uma área próxima do Aeroporto Internacional do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ferindo quatro pessoas, embora os voos continuem a operar, informaram as autoridades.

O Gabinete de Imprensa do Dubai, que emite comunicados em nome do Governo da cidade-estado, afirmou que o ataque causou “ferimentos ligeiros em dois cidadãos ganeses e num cidadão do Bangladesh, e ferimentos moderados num cidadão indiano”.

O comunicado sublinhou ainda que os voos continuam a operar.

O Aeroporto Internacional do Dubai, sede da companhia aérea Emirates, que opera voos de longo curso, é o mais movimentado do mundo em termos de viagens internacionais.

As autoridades de Dubai têm tentado aumentar a programação de voos, apesar de o aeroporto ter sido alvo de ataques durante a guerra.

Novo líder supremo Mojtaba Khamenei está "são e salvo" apesar de ferido

O novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, está "são e salvo" apesar dos ferimentos, afirmou hoje o filho do presidente iraniano, na plataforma de mensagens Telegram.

"Ouvi relatos de que o senhor Mojtaba Khamenei tinha sido ferido", escreveu Yousef Pezeshkian, filho de Masoud Pezeshkian.

"Perguntei a alguns amigos que têm contactos com ele. Disseram-me que, graças a Deus, está são e salvo", acrescentou Yousef, que também é conselheiro do Governo.

Mojtaba Khamenei, líder religioso do Irão, terá sido ferido durante o ataque que matou o pai, o 'ayatollah' Ali Khamenei, no primeiro dia da ofensiva israelo-norte-americana, a 28 de fevereiro.

Mas os detalhes sobre a gravidade dos ferimentos de Mojtaba Khamenei são desconhecidos, e o novo líder supremo não apareceu em público desde então.

Irão desafia EUA e Israel com nomeação de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo

Navio porta-contentores atingido por projétil perto do Estreito de Ormuz

A agência de segurança marítima UKMTO, que vigia a segurança de navios e marinheiros em todo o mundo, disse que um navio porta-contentores foi atingido por um projétil perto do estreito de Ormuz.

De acordo com a UKMTO, que está sob a tutela do exército do Reino Unido, o capitão informou que a embarcação foi danificada, mas que todos os tripulantes estão em segurança.

O navio foi atingido por um "projétil não identificado" a 25 milhas náuticas (46 quilómetros) a noroeste de Ras Al Khaimah, na costa dos Emirados Árabes Unidos.

O local encontra-se ainda dentro do Golfo Pérsico, mas próximo de Ormuz, um estreito crucial para o transporte de petróleo, que se encontra atualmente em alerta máximo devido ao conflito em curso entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão.

A UKMTO registou 14 incidentes que afetaram navios no Golfo Pérsico, no estreito de Ormuz e no golfo de Omã entre 28 de fevereiro, quando o conflito começou, e terça-feira.

Destes incidentes, quatro são relatos de "atividade suspeita", como ouvir ou ver explosões, e dez são ataques que atingiram uma embarcação. A agência refere que estes ataques deixaram sete marinheiros mortos.

Guarda Revolucionária diz ter atacado base norte-americana no Kuwait

A Guarda Revolucionária do Irão anunciou hoje que lançou mísseis contra uma base militar norte-americana no Kuwait, informaram as agências de notícias iranianas Mehr e Fars.

"A base norte-americana de Arifjan foi atingida por dois mísseis disparados" pela Guarda Revolucionária, afirmaram as agências de notícias iranianas, embora o Kuwait não tenha confirmado oficialmente o ataque.

Localizada a sul da Cidade do Kuwait, a base de Arifjan alberga o quartel-general avançado da componente terrestre do Comando Central do exército dos EUA (Centcom, na sigla em inglês), responsável pelo Médio Oriente.

Horas antes, as autoridades da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos (EAU) e Kuwait anunciaram a deteção de mísseis disparados do Irão, alguns dos quais que tinham como alvo bases militares dos Estados Unidos.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou a interceção de sete mísseis balísticos disparados pelo Irão, seis dos quais tinham como alvo a Base Aérea Príncipe Sultan, que alberga tropas norte-americanas perto de Riade.

"Seis mísseis balísticos disparados em direção à Base Aérea Príncipe Sultan foram intercetados e destruídos", anunciou o ministério, acrescentando que um míssil balístico que tinha como alvo a região leste do país também foi intercetado.

Mais dois membros da seleção feminina de futebol pedem asilo na Austrália

Mais dois membros da seleção feminina de futebol do Irão obtiveram asilo na Austrália antes da delegação deixar o país, anunciou hoje o ministro australiano dos Assuntos Internos, Tony Burke.

Com estas duas concessões, sobe para sete o número de mulheres que receberam vistos humanitários na Austrália, depois de cinco jogadoras iranianas terem pedido asilo anteriormente, disse Burke, em conferência de imprensa em Camberra.

Uma era jogadora e a outra membro da equipa técnica, sendo que ambas solicitaram asilo antes de as restantes colegas serem transportadas para o aeroporto.

A partida do resto da equipa de Sydney para regressar ao Irão ocorreu apesar de protestos no hotel que acolhia que delegação e no aeroporto.

Iranianos residentes na Austrália tentaram impedir que as mulheres deixassem o país, invocando receios pela sua segurança no Irão. O voo partiu na noite de terça-feira.

A equipa tinha chegado à Austrália para disputar a Taça Asiática antes de a guerra no Irão começar, a 28 de fevereiro. A equipa foi eliminada do torneio no fim de semana e enfrentava a perspetiva de regressar a um país sob bombardeamento.

O Governo australiano revelou hoje as últimas tentativas para garantir que cada membro da equipa pudesse considerar uma oferta de asilo.

Burke explicou que, ao passarem pelo controlo fronteiriço, as jogadoras foram chamadas individualmente para falar com funcionários australianos e intérpretes, sem acompanhantes presentes.

“A Austrália fez esta oferta porque estamos profundamente impressionados com estas mulheres como indivíduos”, disse.

“A escolha que a Austrália deu, a escolha de ter funcionários do Governo à sua frente a dizer que depende de ti, é uma escolha a que cada pessoa deveria ter direito”, acrescentou

Algumas das jogadoras contactaram as famílias no Irão para discutir a proposta, acrescentou Burke, mas nenhum outro membro da delegação decidiu permanecer na Austrália.

“Tudo se centrou em garantir a dignidade dessas pessoas para poderem escolher”, afirmou.

“Não podíamos retirar a pressão do contexto em que se encontravam, do que lhes poderia ter sido dito antes, das pressões que poderiam sentir sobre outros familiares”, explicou.

As que pediram asilo receberam vistos humanitários temporários, que conduzirão à residência permanente na Austrália, disse Burke.

O ministro acrescentou que alguns elementos da delegação não receberam vistos por terem ligações à Guarda Revolucionária paramilitar iraniana.

Austrália concede asilo a cinco futebolistas iranianas após protesto silencioso durante o hino

China “não apoia a expansão do alcance dos ataques”

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, assegurou hoje que a China “não apoia a expansão do alcance dos ataques” no Médio Oriente, durante uma conversa telefónica com o homólogo do Qatar, Mohamed bin Abdulrahman.

Wang indicou que o país “tem defendido sistematicamente os princípios e advogado pela justiça nas questões internacionais”, de acordo com um comunicado publicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

O diplomata chinês afirmou que “o uso da força contra o Irão por parte dos Estados Unidos e de Israel – sem a autorização do Conselho de Segurança – constitui uma clara violação dos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, bem como das normas básicas que regem as relações internacionais”.

Wang afirmou, porém, que Pequim “não apoia a expansão do alcance dos ataques e condena os ataques indiscriminados contra civis e alvos não militares”, ao mesmo tempo que pediu respeito pela “soberania, segurança e integridade territorial dos Estados árabes da região do Golfo”, que sofreram ataques por parte do Irão nas últimas semanas.

“Uma guerra prolongada não tem qualquer propósito útil e só traz prejuízos; apenas resultaria em perdas ainda maiores para todas as partes envolvidas”, acrescentou o ministro chinês, que reiterou o pedido de um cessar-fogo, tal como nas conversações nos últimos dias com outros diplomatas da região.

Bin Abdulrahman declarou que “o Qatar se vê obrigado a exercer a legítima defesa necessária, intensificando simultaneamente os esforços diplomáticos para conter a propagação e a escalada da crise”, de acordo com o comunicado.

Segundo o texto, o diplomata “manifestou a sua esperança de que a China desempenhe um papel mais proeminente na facilitação de um cessar-fogo e no fim das hostilidades”.

A China, principal parceiro comercial de Teerão e o maior comprador de petróleo iraniano, condenou repetidamente os ataques ao Irão por parte dos Estados Unidos e de Israel por “violarem a soberania” do país persa.

Nos últimos dias, Wang reiterou que este é um conflito “que não deveria ter começado”.

Irão ameaça “eliminar” Trump e promete lutar “o tempo que for necessário”

Operação conjunta dos EUA e de Israel contra o Irão dura há 12 dias 

Bom dia,

Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos sobre a operação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, lançada a 28 de fevereiro. Em resposta, Teerão lançou ataques de retaliação contra território israelita, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região.

Veja como foi o dia de ontem (clique no link abaixo):

Donald Trump garante destruição de 10 navios lança-minas iranianos no estreito de Ormuz
