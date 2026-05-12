Irão ameaça enriquecer urânio a 90% se for atacado. Reino Unido lança missão de segurança no estreito de Ormuz

John Healey, ministro da Defesa do Reino Unido, anunciou hoje que o país irá contribuir com drones, jatos e um navio de guerra para uma missão multinacional com o objetivo de garantir a segurança do estreito de Ormuz. Healey fez o anúncio após uma reunião de 40 ministros da Defesa para angariar apoio à missão liderada pelo Reino Unido, que visa garantir a segurança da navegação no estreito, que está sujeito a um bloqueio iraniano.Healey assegurou que a missão é "defensiva", acrescentando que as medidas representam "compromissos fortes e claros", na tentativa de "fortalecer a confiança da navegação comercial e reduzir o impacto do conflito sobre a população em território nacional".