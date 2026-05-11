Trump anuncia que cessar-fogo com o Irão está "em estado crítico" e fala em proposta "estúpida" de paz

Trump garante que "é muito possível" alcançar uma solução diplomática para a guerra no Irão. "Já negociei com eles quatro ou cinco vezes. Eles mudam de ideias. Esta liderança tem gente muito desonesta", começou por dizer."Não se esqueça, existe um terceiro nível. O primeiro nível já era e era irracional. O segundo nível é mais razoável. No terceiro nível, ninguém quer ser presidente", argumentou, acrescentando: "Eles perguntam 'quem quer ser presidente?' Ninguém levanta a mão. Eles mudam de ideias. Eu já vi isso acontecer muitas vezes no mundo dos negócios."