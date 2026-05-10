O porta-aviões Charles de Gaulle e uma fragata durante uma missão de reabastecimento , sob a vigilância do avião Hawkeye (à esq.) e a patrulha de caças Rafale.
O porta-aviões Charles de Gaulle e uma fragata durante uma missão de reabastecimento , sob a vigilância do avião Hawkeye (à esq.) e a patrulha de caças Rafale.GRUPO AERONAVAL/MINISTÉRIO DA DEFESA DE FRANÇA
Internacional

Irão responde à proposta dos EUA e ameaça potencial missão no estreito de Ormuz

Teerão enviou mensagem a Washington via Paquistão, de pronto rejeitada por Trump. Também advertiu os franceses e britânicos sobre os planos de uma missão para a liberdade de navegação em Ormuz.
César Avó
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