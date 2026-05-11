Cimeira de Trump com Xi poderá abrir caminho para uma nova via negocial com o Irão.
Cimeira de Trump com Xi poderá abrir caminho para uma nova via negocial com o Irão.EPA / AARON SCHWARTZ / POOL
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Cessar-fogo está “ligado à máquina”, mas Trump continua a crer num acordo

Presidente dos EUA vincula acordo à renúncia do Irão ao programa nuclear e queixa-se de Teerão ter voltado atrás com a palavra "quatro ou cinco vezes".
César Avó
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