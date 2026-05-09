A descolagem foi imediatamente cancelada e todos os passageiros foram evacuados.
A descolagem foi imediatamente cancelada e todos os passageiros foram evacuados.Foto: Victoria Lohman / DR
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Invasão de pista no Aeroporto de Denver provoca um morto e vários feridos

Uma pessoa foi colhida por um dos motores, o que causou um incêndio.
Amanda Lima
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Um acidente na pista do Aeroporto Internacional de Denver (EUA) causou um morto e vários feridos. Tudo começou quando uma pessoa invadiu a pista do aeroporto e foi atingida por uma aeronave que se preparava para descolar.

A vítima foi atingida por um dos motores, provocando um incêndio. Com o impacto, 12 pessoas sofreram ferimentos ligeiros. Dessas, cinco foram transportadas para hospitais da cidade, de acordo com um comunicado do aeroporto.

“Começámos a percorrer a pista e, de repente, ouviu-se uma enorme explosão”, contou Victoria Lohman ao canal Denver7. “Toda a gente ficou muito assustada, e com razão”, acrescentou. O caso aconteceu pelas 23h30 de Denver (6h30 da manhã em Lisboa).

A descolagem foi imediatamente cancelada e todos os passageiros foram evacuados. Seguiam 231 pessoas a bordo, com destino a Los Angeles. Posteriormente, os viajantes foram transferidos para outros voos.

Segundo o mesmo comunicado do aeroporto, a vítima “saltou a vedação perimetral e foi atingida apenas dois minutos depois, enquanto atravessava a pista”. Até ao momento, a pessoa não foi identificada, mas o aeroporto adiantou que não se tratava de um funcionário da infraestrutura.

A pista permaneceu encerrada durante cerca de 12 horas, tendo sido posteriormente reaberta. O aeroporto “lamentou profundamente o incidente e expressou condolências a todos os envolvidos”.

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