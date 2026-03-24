Assistente de bordo sobrevive após ter sido projetada a mais de 90 metros no choque com carro dos bombeiros

A assistente de bordo Solange Tremblay sobreviveu após ter sido projetada juntamente com o assento onde estava sentada a mais de 90 metros do avião da Air Canada, que no domingo, chocou com um veículo de combate a incêndios no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque. Sofreu uma fratura numa perna, mas não corre risco de vida.Os especialistas acreditam que a estrutura reforçada e o cinto de quatro pontos poderão ter sido decisivos para minimizar os ferimentos após o impacto, no qual duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. .“É um assento extremamente robusto, pensado para proteger o comissário e ajudá-lo na evacuação após um acidente”, disse o ex-investigador federal Jeff Guzzetti em entrevista à AFP.Uma das principais recomendações de segurança num avião é manter o cinto colocado até indicação em contrário, mesmo quando a aeronave já está no solo, uma medida que reduz os riscos em travagens bruscas ou colisões. Mas, mesmo assim, a assistente de bordo da Air Canada teve o seu assento projetado. Em entrevista à estação canadiana TVA Nouvelles, a filha da assistente de bordo contou que a mãe foi encontrada ainda presa ao assento após o acidente. “É um verdadeiro milagre. Poderia ter sido muito pior”, afirmou.Imagens que circulam nas redes sociais mostraram o momento da colisão e a destruição provocada. O camião dos bombeiros ficou completamente danificado, enquanto a parte frontal da aeronave ficou destruída.No total, 41 das 76 pessoas que seguiam a bordo foram levadas para o hospital com ferimentos ligeiros, segundo as autoridades.O veículo de combate a incêndios tinha sido autorizado a atravessar a pista para acudir uma ocorrência, que envolvia um avião que teve de abortar a descolagem. Após o acidente, um controlador de tráfego aéreo chegou a admitir um erro.As causas da colisão estão a ser investigadas pelo National Transportation Safety Board (NTSB), cuja presidente, Jennifer Homendy, afirmou que o caso deverá envolver uma conjugação de falhas e que ainda é cedo para apontar responsabilidades.O aeroporto de LaGuardia chegou a estar encerrado após o acidente..Dois mortos em colisão entre avião e veículo de combate a incêndios em aeroporto de Nova Iorque.O acidente, entre um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros, aconteceu no domingo à noite, causando dois mortos (piloto e copiloto) e dezenas de feridos.Meios de comunicação social locais noticiaram que a colisão aconteceu na pista quatro, quando o avião CRJ-900, da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.