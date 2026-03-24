Assistente de bordo sobrevive após ter sido projetada a mais de 90 metros no choque com carro dos bombeiros
FOTO: EPA/SARAH YENESEL
Internacional

Assistente de bordo sobrevive após ter sido projetada a mais de 90 metros no choque com carro dos bombeiros

Solange Tremblay só fraturou uma perna depois de ser projetada do avião da Air Canada quando chocou com um veículo de combate a incêndios no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

A assistente de bordo Solange Tremblay sobreviveu após ter sido projetada juntamente com o assento onde estava sentada a mais de 90 metros do avião da Air Canada, que no domingo, chocou com um veículo de combate a incêndios no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque. Sofreu uma fratura numa perna, mas não corre risco de vida.

Os especialistas acreditam que a estrutura reforçada e o cinto de quatro pontos poderão ter sido decisivos para minimizar os ferimentos após o impacto, no qual duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

“É um assento extremamente robusto, pensado para proteger o comissário e ajudá-lo na evacuação após um acidente”, disse o ex-investigador federal Jeff Guzzetti em entrevista à AFP.

Uma das principais recomendações de segurança num avião é manter o cinto colocado até indicação em contrário, mesmo quando a aeronave já está no solo, uma medida que reduz os riscos em travagens bruscas ou colisões. Mas, mesmo assim, a assistente de bordo da Air Canada teve o seu assento projetado.

Em entrevista à estação canadiana TVA Nouvelles, a filha da assistente de bordo contou que a mãe foi encontrada ainda presa ao assento após o acidente. “É um verdadeiro milagre. Poderia ter sido muito pior”, afirmou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostraram o momento da colisão e a destruição provocada. O camião dos bombeiros ficou completamente danificado, enquanto a parte frontal da aeronave ficou destruída.

No total, 41 das 76 pessoas que seguiam a bordo foram levadas para o hospital com ferimentos ligeiros, segundo as autoridades.

O veículo de combate a incêndios tinha sido autorizado a atravessar a pista para acudir uma ocorrência, que envolvia um avião que teve de abortar a descolagem. Após o acidente, um controlador de tráfego aéreo chegou a admitir um erro.

As causas da colisão estão a ser investigadas pelo National Transportation Safety Board (NTSB), cuja presidente, Jennifer Homendy, afirmou que o caso deverá envolver uma conjugação de falhas e que ainda é cedo para apontar responsabilidades.

O aeroporto de LaGuardia chegou a estar encerrado após o acidente.

Assistente de bordo sobrevive após ter sido projetada a mais de 90 metros no choque com carro dos bombeiros
Dois mortos em colisão entre avião e veículo de combate a incêndios em aeroporto de Nova Iorque

O acidente, entre um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros, aconteceu no domingo à noite, causando dois mortos (piloto e copiloto) e dezenas de feridos.

Meios de comunicação social locais noticiaram que a colisão aconteceu na pista quatro, quando o avião CRJ-900, da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.

Aviação
Nova Iorque
Aeroporto LaGuardia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt