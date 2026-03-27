Avião com 168 pessoas a bordo e helicóptero militar nos EUA ficam a 160 metros de chocarem no ar

Um avião da companhia aérea United Airlines com 168 pessoas a bordo e um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos ficaram a 160 metros de uma colisão em pleno voo na Califórnia.O incidente registou-se na terça-feira, 24 de março, mas só foi divulgado ao final da noite desta quinta-feira pela Administração Federal de Aviação (FAA).De acordo com a FAA, o Boeing 737 que tinha partido de San Francisco fazia a aproximação ao aeroporto John Wayne, em Santa Ana, quando recebeu um alerta de perigo de colisão do Sistema de Prevenção de Colisões de Tráfego (TCAS RA) porque se aproximava o cruzamento com a rota do helicóptero.Os pilotos da United Airlines interromperam então a descida e executaram os procedimentos previstos nestas circunstâncias. O Boeing aproximava-se dos 2000 pés de altitude (609 metros), tendo o Black Hawk passado à sua frente a 1425 pés (434 metros), sendo que, segundo o Flight Radar, a menor distância entre os dois aparelhos foi de escassos 160 metros (525 pés)..O avião transportava 162 passageiros e seis tripulantes, sendo que ningué ficou ferido. A United Airlines disse em comunicado, que os pilotos foram alertados pelos controladores de tráfego aéreo sobre a presença da aeronave militar na região, tendo durante as manobras conseguido avistar o helicóptero.A FAA já abriu entretanto uma investigação sobre o caso para avaliar se houve alguma violação de uma norma recente que proíbe que os pilotos de manterem, nas áreas perto dos aeroportos, uma distância para outra aeronave tendo por base apenas a visão. Ou seja, sem a ajuda dos instrumentos de navegação.Este incidente surge pouco mais de um ano depois (em janeiro de 2025) de avião da American Eagle chocar com um helicóptero Black Hawk também do Exército dos EUA perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, causando a morte a 67 pessoas.Refira-se ainda que, no domingo, um outro avião da Air Canada Express embateu com um veículo dos bombeiros na pista do Aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, tendo morrido o piloto e o copiloto da aeronave, além de ter causado ferimentos a 41 pessoas. .Dois mortos em colisão entre avião e veículo de combate a incêndios em aeroporto de Nova Iorque