Imagens falsas espalhadas na Internet levam primeira-ministra italiana a fazer alerta

A primeira-ministra italiana fez um apelo nas redes sociais depois de várias fotografias falsas suas se terem espalhado na Internet. Numa delas, que a própria Giorgia Meloni partilhou quando fez este alerta com a indicação de que se trata de uma imagem falsa, surge em lingerie sentada numa cama.“Nos últimos dias, têm circulado várias fotos falsas minhas, geradas por inteligência artificial e divulgadas como reais por algum opositor fanático”, denunciou Giorgia Meloni. “Devo admitir que quem as criou, pelo menos no caso em apreço, também me melhorou bastante. Mas o facto é que, hoje em dia, qualquer coisa serve para atacar e inventar mentiras”, escreveu.“Os Deepfakes são uma ferramenta perigosa, pois podem enganar, manipular e atingir qualquer pessoa. Eu posso defender-me. Muitos outros não. Por isso, deve ser sempre aplicada uma regra: verificar antes de acreditar e acreditar antes de partilhar. Porque hoje acontece comigo, amanhã pode acontecer com qualquer um”, alertou a chefe do governo italiano.