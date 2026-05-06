"Hoje acontece comigo, amanhã pode acontecer com qualquer um”, alertou
"Hoje acontece comigo, amanhã pode acontecer com qualquer um”, alertouFilippo MONTEFORTE / AFP
Internacional

Imagens falsas espalhadas na Internet levam primeira-ministra italiana a fazer alerta

“Devo admitir que quem as criou, pelo menos no caso em apreço, também me melhorou bastante", diz Giorgia Meloni com humor na mensagem em que mostra uma das imagens falsas.
Sofia Fonseca
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A primeira-ministra italiana fez um apelo nas redes sociais depois de várias fotografias falsas suas se terem espalhado na Internet. Numa delas, que a própria Giorgia Meloni partilhou quando fez este alerta com a indicação de que se trata de uma imagem falsa, surge em lingerie sentada numa cama.

“Nos últimos dias, têm circulado várias fotos falsas minhas, geradas por inteligência artificial e divulgadas como reais por algum opositor fanático”, denunciou Giorgia Meloni. “Devo admitir que quem as criou, pelo menos no caso em apreço, também me melhorou bastante. Mas o facto é que, hoje em dia, qualquer coisa serve para atacar e inventar mentiras”, escreveu.

“Os Deepfakes são uma ferramenta perigosa, pois podem enganar, manipular e atingir qualquer pessoa. Eu posso defender-me. Muitos outros não. Por isso, deve ser sempre aplicada uma regra: verificar antes de acreditar e acreditar antes de partilhar. Porque hoje acontece comigo, amanhã pode acontecer com qualquer um”, alertou a chefe do governo italiano.

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