António Costa considerou o comportamento de Orbán "inaceitável".
António Costa considerou o comportamento de Orbán "inaceitável".OLIVIER MATTHYS / EPA
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Hungria não cede e Europa falha aprovação de empréstimo a Kiev

Viktor Orbán garantiu que só apoiará Kiev quando o oleoduto Druzhba voltar a funcionar. Numa declaração a 25, é dito que os 90 mil milhões começam a ser desembolsados em abril, mas sem explicar como.
Ana Meireles
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