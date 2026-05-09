Hantavírus. Sánchez diz ser "dever moral e legal" receber cruzeiro, que chega na próxima madrugada a Tenerife

O Ministério da Saúde de Espanha indicou que será disponibilizado aos passageiros espanhóis um serviço de apoio psicológico. Contempla atendimento telefónico 24 horas por dia e acompanhamento por um psiquiatra desde o desembarque em Tenerife até à chegada a Madrid, onde vão cumprir um período de quarente num hospital militar, segundo os media espanhóis. É ainda referido que os passageiros que se encontram a bordo do MV Hondius foram contactados esta manhã por Belén González, comissária da Saúde Mental, do Ministério da Saúde espanhol, para avaliar a situação geral e oferecer apoio psicológico com um atendimento telefónico especializado 24 horas por dia.