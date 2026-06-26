Governo venezuelano aponta para pelo menos 235 mortos. Nove são portugueses e lusodescendentes

O Presidente da República, António José Seguro, falou hoje, a partir de Miami, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a evolução da situação na Venezuela, que tem estado a acompanhar, e o envio de apoio às buscas.Esta informação foi avançada à agência Lusa por fonte oficial da Presidência da República, que referiu que o chefe de Estado "continua acompanhar em detalhe a situação na Venezuela"."Às 07:00 (12:00 em Lisboa) da manhã em Miami, o Presidente da República e o primeiro-ministro falaram ao telefone sobre a previsível evolução da situação e o envio para a Venezuela de apoio às buscas", adiantou a mesma fonte oficial.Lusa