Internacional

Governo venezuelano aponta para pelo menos 235 mortos. Nove são portugueses e lusodescendentes

Presidente interina da Venezuela esteve na cidade de Macuto, em La Guaira, a zona mais afetada pelos sismos, onde afirmou: "o nosso objetivo é resgatar o maior número possível de pessoas com vida".
Governo venezuelano aponta para pelo menos 235 mortos. Nove são portugueses e lusodescendentes
EPA/Ronald Peña R

Seguro falou com Montenegro sobre evolução da situação e envio de apoio

 O Presidente da República, António José Seguro, falou hoje, a partir de Miami, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a evolução da situação na Venezuela, que tem estado a acompanhar, e o envio de apoio às buscas.

Esta informação foi avançada à agência Lusa por fonte oficial da Presidência da República, que referiu que o chefe de Estado "continua acompanhar em detalhe a situação na Venezuela".

"Às 07:00 (12:00 em Lisboa) da manhã em Miami, o Presidente da República e o primeiro-ministro falaram ao telefone sobre a previsível evolução da situação e o envio para a Venezuela de apoio às buscas", adiantou a mesma fonte oficial.

Lusa

Equipa de 15 elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa parte hoje para a Venezuela. Integra força nacional de 60 operacionais 

Uma equipa de 15 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa parte na tarde desta sexta-feira para a Venezuela, integrando uma força nacional conjunta constituída por 60 operacionais.

De acordo com a Câmara de Lisboa, o tenente-coronel Carlos Pereira, segundo-comandante do RSB, lidera a equipa, ao mesmo tempo que desempenha funções de Engenheiro Civil para a avaliação das estruturas.

“Já por diversas vezes afirmei que Lisboa tem dos melhores bombeiros do mundo e nunca é demais repeti-lo. É com orgulho que vejo os nossos bombeiros partirem, uma vez mais, com o elevado sentido de missão a que há muito nos habituaram, para apoiar a população da Venezuela nesta hora difícil”, afirma Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa.

“Desejo-lhes um bom trabalho nesta missão exigente e agradeço a sua coragem, o seu serviço e o seu sacrifício”, disse Carlos Moedas, manifestando “a solidariedade de Lisboa para com o povo da Venezuela”.

Parte da equipa do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa que viaja hoje para a Venezuela fez parte da força nacional que esteve, em 2023, na Turquia, após os sismos que causaram milhares de vítimas mortais.

A missão portuguesa parte para a Venezuela durante esta tarde em aviões da Força Aérea, indica a autarquia em comunicado. Além dos 15 elementos do RSP, a força nacional é composta por 27 operacionais da GNR, 11 elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e sete elementos do INEM.

Nuno Melo: "As Forças Armadas estão totalmente preparadas e disponíveis" para apoiar a Venezuela

O ministro da Defesa, Nuno Melo, afirmou esta sexta-feira, que "As Forças Armadas estão totalmente preparadas e disponíveis" para apoiar a Venezuela, em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Aos jornalistas, em Lamego, o ministro informou que, "neste momento, uma aeronave KC-390 está pronta para partir logo que seja solicitado e a partir de amanhã" estará disponível outra aeronave. Indicou ainda que a assistência pode abranger "apoio médico e logístico". Disse, no entanto, que a forma como será prestada a ajuda "está em avaliação".

Sobe para três o número de espanhóis mortos. Há agora 99 desaparecidos

No mais recente ponto da situação, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Jose Manuel Albares, informou que três espanhóis morreram nos sismos da Venezuela e que 99 estão desaparecidos, noticiou o El País.

O governante, citado pelo jornal, indicou que quatro cidadãos espanhóis foram localizados presos sob os escombros de edifícios que ruíram e que as equipas de resgate estão "a trabalhar para os alcançar".

O ministro adiantou que um grupo de turistas espanhóis retido no país irá regressar no avião militar que transportou as equipas da missão espanhola para ajudar as autoridades venezuelanas nas operações de resgate.

Suíça envia equipas de resgate com 80 especialistas e 18 toneladas de equipamento

A Suíça é um dos países que está a enviar equipas de operacionais para ajudar as autoridades venezuelanas nas operações de busca e salvamento, na sequência dos sismos que atingiram o país na quarta-feira.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço, a missão, que já partiu de Zurique, "mobiliza 80 especialistas, oito cães de busca e 18 toneladas de equipamento".

"À chegada, as equipas vão coordenar com as autoridades locais a busca, a remoção e o resgate de vítimas soterradas sob os escombros".

ONU estima que 6,7 milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos sismos na Venezuela 

Zoe Brennan, porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU, estimou esta sexta-feira que até 6,7 milhões de pessoas poderão ter sido afetadas pelos dois sismos de magnitude superior a 7 que atingiram a Venezuela na quarta-feira.

De acordo com a agência de notícias EFE, este número inclui dois milhões de pessoas na capital, Caracas.

Delegada do Governo das Canárias entre os desaparecidos

A delegada do Governo das Canárias na Venezuela, Isabel Jara, está entre os desaparecidos, segundo informação divulgada pelo chefe do Executivo do arquipélago, noticia o jornal El País.

Fernando Clavijo afirmou à imprensa espanhola que o edifício onde residia a representante do Governo das Canárias, em La Guaira, ficou reduzido a escombros.

“Não podemos confirmar a sua morte, mas as notícias que estamos a receber não são positivas", disse Clavijo.

Sobe para nove o número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela

Nove portugueses e lusodescendentes morreram na sequência dos dois sismos registados quarta-feira na Venezuela e que causaram centenas de vítimas, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 235 mortos e 4300 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos nove portugueses e lusodescendentes, e o ministério remeteu a atualização do número de desaparecidos para mais tarde.

Anteriormente, o MNE indicou que 56 cidadãos nacionais estavam dados como desaparecidos.

Lusa

Equipas de resgate do México chegam à Venezuela 

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nas redes sociais a chegada de equipas de resgate do México, que vão apoiar as operações de busca por sobreviventes após os dois sismos de magnitude superior a 7 que atingiram o país na quarta-feira.

Além das equipas de resgate, chegaram também mantimentos provenientes do México para ajudar na assistência às famílias afetadas pelos sismos, informou Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez visita La Guaira para supervisionar operações de resgate

A presidente interina da Venezuela visitou esta sexta-feira, 26 de junho, a cidade de Macuto, no estado de La Guaira, a zona mais afetada pelos sismos, para supervisionar as operações de busca e resgate, anunciando a chegada para breve de ajuda internacional.

Delcy Rodríguez, que agradeceu às equipas de emergência pelo trabalho que está a ser realizado contra o tempo devido à grande quantidade de escombros acumulados nas ruas, avaliou o estado das infraestruturas numa zona onde centenas de edifícios ruíram devido aos sismos, depois de ter visitado também Caracas, a capital.

A presidente interina da Venezuela também falou com os residentes para coordenar o envio de ajuda imediata.

"Estamos em Macuto, ao lado do nosso povo nos esforços de busca e salvamento daqueles que ficaram presos sob os escombros e edifícios desabados pelo duplo sismo. Estamos com as famílias, estendendo a nossa total solidariedade, e o nosso objetivo é resgatar o maior número possível de pessoas com vida", afirmou.

Delcy Rodríguez anunciou, segundo o jornal 'El Universal', a chegada imediata de ajuda humanitária internacional "para reforçar os esforços das equipas de segurança do país".

"Solicitámos assistência internacional, e o apoio dos nossos países irmãos começará a chegar nas próximas horas. Os nossos melhores votos, todas as nossas esperanças e orações estão com o povo venezuelano", concluiu.

Na quarta-feira, os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

Lusa

Starlink disponibiliza internet gratuita na Venezuela até 25 de julho

A Starlink, empresa de Elon Musk, anunciou o fornecimento de serviços gratuitos de internet na Venezuela até 25 de julho, de acordo com mensagem divulgada na rede social X.

A empresa fez ainda saber que pretende "implantar rapidamente terminais Starlink e restaurar a conetividade nas áreas mais afetadas" pelos dois sismos de magnitude superior a 7, registados na quarta-feira.

Responsável militar dos EUA chega à Venezuela para coordenar o apoio às vítimas dos sismos

Chegou esta sexta-feira, 26 de junho, a Caracas o major-general do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA Kevin J. Jarrard "para supervisionar o apoio" do Departamento de Defesa norte-americano.

O oficial sénior do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) está no terreno "a trabalhar em estreita colaboração com os parceiros para planear, coordenar e direcionar as capacidades logísticas e operacionais incomparáveis ​​das Forças Armadas dos EUA, a fim de apoiar a rápida deslocação de pessoal de resposta, equipamento e assistência humanitária para as áreas afetadas, salvando vidas", lê-se num comunicado do Exército norte-americano.

É ainda referido que "as forças militares dos EUA designadas utilizarão aeronaves de asa fixa e rotativa para prestar serviços de mobilidade especializados e auxiliar o pessoal do governo dos EUA, as equipas de busca e salvamento e os parceiros na avaliação de danos e na prestação de assistência essencial para salvar vidas".

Dois espanhóis entre as vítimas mortais e 80 continuam desaparecidos

Dois cidadãos espanhóis estão entre as vítimas mortais dos sismos na Venezuela, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha.

Madrid adianta que 80 cidadãos espanhóis continuam desaparecidos.

"Lamentamos profundamente a morte de dois espanhóis, confirmada pelos seus familiares, aos quais expressamos as nossas condolências", indicou o MNE em comunicado, citado pela France24, no qual é referido que "o número de espanhóis atualmente desaparecidos é de 80".

Luso-venezuelanos de La Guaira conseguiram falar com familiares

Vários portugueses e luso-venezuelanos que se encontram no estado de La Guaira, a região mais afetada pelos dois sismos que quarta-feira abalaram a Venezuela, conseguiram dizer telefonicamente à família que estão bem.

“Não havia eletricidade, nem sinal no telemóvel, estávamos praticamente isolados e por isso não foi possível dizer aos nossos familiares que estávamos bem, o que já fizemos há pouco”, explicou um luso-venezuelano à Lusa.

Pedro Abelardo Ferreira, 30 anos, explicou ainda que vive em Maiquetía, onde há "uma rua que ficou irreconhecível” devido ao derrube de vários prédios.

Apesar de já ter conseguido carregar a bateria do telemóvel e ter contactado os familiares, explicou que está preocupado porque são constantes as réplicas dos sismos, embora de intensidade reduzida.

“A terra está frequentemente a tremer, já sentimos muitas dezenas de réplicas, que chegam acompanhadas de um forte ruído desde o centro da terra, o que causa ansiedade e às vezes as pessoas gritam”, explicou.

Abelardo Ferreira disse ainda que as autoridades locais estão a disponibilizar, num estádio, gratuitamente, uma ligação à Internet sem fios para quem precisar contactar familiares.

Incontactável desde há quase 24 horas, o radialista português Diogo José Freitas, responsável pelo programa de rádio “Portugal em Tropical” explicou à Lusa que estava bem, acompanhado por familiares e que há zonas daquele estado muito danificadas.

“O apartamento ficou destroçado, o edifício resistiu aos sismos mas o apartamento não. Além das colunas, o edifício tem paredes de tijolos que caíram. Hoje subi ao apartamento para tratar de salvar roupa principalmente, mas quase não deu para tirar nada porque está cheio de escombros”, disse Freitas.

O radialista explicou ainda que as localidades de Cátia La Mar, as avenidas do Exército e Atlântico, onde ficava situada a estação de rádio Sonera 1450, onde trabalhou durante anos, ficou tudo destruído. Também as zonas de El Caribe e Tanaguarenas, Los Corales, também ficaram bastante danificadas.

Vários portugueses desabafaram que é praticamente nula a presença de equipas de salvamento nalgumas zonas de La Guaira e que falta maquinaria na corrida contra o tempo para salvar vidas.

Entretanto, residentes em La Guaira usaram as redes sociais para reclamar a falta de militares no terreno para ajudar os sobreviventes e resgatar pessoas, comparando com a rápida resposta para reprimir protestos.

Lusa

Governo venezuelano aponta para pelo menos 235 mortos. Nove são portugueses e lusodescendentes
Sismo de 1812 teve impacto político na Venezuela. O que acontecerá depois deste duplo abalo?

Novo balanço do Governo aponta para 235 mortos e 4300 feridos

O Governo da Venezuela elevou o número de mortos para 235 e o de feridos para 4300, após os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o país na quarta-feira.

O novo balanço foi divulgado na noite de quinta-feira, na emissora estatal Venezolana de Televisión, pelo ministro da Saúde, Carlos Alvarado, que indicou que o "maior número de feridos e mortos está no estado de La Guaira".

O anterior balanço, divulgado durante a tarde, apontava para 188 mortos, 1500 feridos e 147 desaparecidos, sobretudo em La Guaira, no norte do país.

La Guaira faz fronteira com a região metropolitana de Caracas e alberga o Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, o principal aeroporto do país, que foi temporariamente encerrado devido aos danos causados pelos sismos.

O ministro informou ainda que, devido ao grande número de doentes que necessitam de cuidados hospitalares na região costeira, foram instalados hospitais de campanha.

Horas antes, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, visitou La Guaira acompanhada pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, e pelo presidente do parlamento, Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez, que declarou o estado de calamidade pública em todo o país, afirmou que esperam "resgatar o maior número possível de pessoas com vida" dos edifícios que ruíram.

"Solicitamos ajuda internacional; os primeiros socorristas estão prestes a desembarcar da República Dominicana, e mais chegarão de outros países em breve", acrescentou a chefe de Estado.

Portugal e outros sete países da UE vão enviar equipas

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Pelo menos seis portugueses e luso-descendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela, segundo o mais recente balanço divulgado na quinta-feira à noite por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Dois brasileiros morreram após o duplo sismo na Venezuela, anunciou o Governo brasileiro na quinta-feira, acrescentando que vai enviar ajuda para o país vizinho.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou que falou ao telefone com Delcy Rodríguez e prometeu enviar um hospital de campanha, bem como 36 bombeiros e vários técnicos especializados em resgate e comunicação.

A ajuda será entregue por dois voos hoje e no sábado, especificou Lula, na rede social X.

Também os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira o envio de forças militares para apoiar as operações de ajuda na Venezuela, a pedido das autoridades venezuelanas.

"As autoridades interinas venezuelanas solicitaram formalmente a assistência dos EUA em resultado dos acontecimentos", referiu o Comando Sul do exército dos EUA, responsável pela América Latina e as Caraíbas.

O líder do comando, General Francis L. Donovan, detalhou que foram mobilizados um navio de transporte anfíbio, um navio de combate, aviões de transporte, bem como plataformas de reconhecimento e helicópteros.

Por outro lado, os Estados Unidos autorizaram na quinta-feira transações com a Venezuela que estavam até então proibidas por sanções, desde que estejam relacionadas com "esforços de ajuda" após os sismos.

A diretiva do Departamento do Tesouro dos EUA clarifica que a autorização não inclui o desbloqueio de ativos sujeitos a sanções.

O Chile, um dos países com maior atividade sísmica do mundo, enviou na quinta-feira o primeiro grupo de socorristas para auxiliar nas buscas de milhares de desaparecidos na Venezuela.

Um total de 37 especialistas com experiência em operações de resgate após sismos no Haiti, Equador e Chile partiram para Caracas num avião da Força Aérea Chilens. Outros 10 juntar-se-ão a eles nos próximos dias.

Lusa

Seis portugueses e lusodescendentes entre as vítimas mortais

Pelo menos seis portugueses e luso-descendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela, segundo o mais recente balanço divulgado na noite de quinta-feira (25 de junho) por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Há ainda 56 cidadãos nacionais que estão dados como desaparecidos.

Governo venezuelano aponta para pelo menos 235 mortos. Nove são portugueses e lusodescendentes
Sismos na Venezuela. Hotel onde estava tripulação da TAP ruiu. Um deles sofreu ferimentos ligeiros

Acompanhe aqui a situação na Venezuela

Bom dia,

Acompanhe aqui a situação na Venezuela depois dos dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5, registados na quarta-feira.

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Sismo na Venezuela: sobe para seis o número de portugueses e luso-descendentes mortos
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