França acusa Irão de ciberataque "sem precedentes" a 700 supermercados

A França acusou esta segunda-feira, 9 de novembro, a Guarda Revolucionária iraniana de estar por detrás de um ciberataque que atingiu cerca de 700 supermercados em outubro, provocando prejuízos elevados e incêndios, e anunciou sanções europeias contra responsáveis iranianos.

"Graças ao trabalho notável dos serviços do Estado, estou em condições de confirmar que a responsabilidade deste ataque pertence ao Corpo dos Guardas da Revolução da República Islâmica do Irão", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot.

Numa conferência de imprensa à margem da reunião do G7, o chefe da diplomacia francesa classificou a operação informática como "um ataque de dimensão e agressividade sem precedentes".

Barrot recordou que os ataques ocorreram nas noites de 11 e 12 de outubro, afetando aproximadamente 700 estabelecimentos comerciais e provocando danos materiais e incêndios.

O Governo francês convocou hoje o embaixador iraniano em Paris para apresentar um protesto formal.

"Convocámos o embaixador do Irão em França para protestar veementemente contra este ato extremamente grave. Adotaremos sanções à escala europeia contra todos os responsáveis por este ataque", afirmou o ministro.