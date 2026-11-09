França acusa Irão de ciberataque "sem precedentes" a 700 supermercados
A França acusou esta segunda-feira, 9 de novembro, a Guarda Revolucionária iraniana de estar por detrás de um ciberataque que atingiu cerca de 700 supermercados em outubro, provocando prejuízos elevados e incêndios, e anunciou sanções europeias contra responsáveis iranianos.
"Graças ao trabalho notável dos serviços do Estado, estou em condições de confirmar que a responsabilidade deste ataque pertence ao Corpo dos Guardas da Revolução da República Islâmica do Irão", declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noel Barrot.
Numa conferência de imprensa à margem da reunião do G7, o chefe da diplomacia francesa classificou a operação informática como "um ataque de dimensão e agressividade sem precedentes".
Barrot recordou que os ataques ocorreram nas noites de 11 e 12 de outubro, afetando aproximadamente 700 estabelecimentos comerciais e provocando danos materiais e incêndios.
O Governo francês convocou hoje o embaixador iraniano em Paris para apresentar um protesto formal.
"Convocámos o embaixador do Irão em França para protestar veementemente contra este ato extremamente grave. Adotaremos sanções à escala europeia contra todos os responsáveis por este ataque", afirmou o ministro.
Entretanto, o Ministério Público de Paris anunciou a abertura de uma investigação judicial dirigida aos responsáveis do grupo iraniano Shahid Kaveh, uma unidade de operações cibernéticas ofensivas associada ao centro eletrónico e cibernético da Guarda Revolucionária.
A procuradora de Paris, Laure Beccuau, explicou que a investigação visa o dirigente do grupo, dois dos seus adjuntos e quaisquer outras pessoas cuja participação venha a ser identificada.
As autoridades francesas emitiram vários mandados de detenção internacionais no âmbito do processo.
Os suspeitos são investigados por danos fraudulentos em sistemas informáticos, cometidos em grupo organizado, com a circunstância agravante de terem atuado ao serviço de uma potência estrangeira.
Segundo a procuradora, os investigadores identificaram características técnicas que associam o ataque ao grupo iraniano, incluindo a utilização da língua persa e endereços de Internet associados a equipamentos localizados no Irão.
Os piratas informáticos conseguiram explorar falhas de segurança nos sistemas de duas empresas subcontratadas pelas cadeias de supermercados para a manutenção e controlo remoto das instalações frigoríficas.
Através dessas vulnerabilidades, acederam aos sistemas responsáveis pela regulação da temperatura das câmaras frigoríficas e ativaram remotamente programas de descongelação.
A operação provocou uma subida acentuada da temperatura, que chegou aos 50 graus Celsius, e a desativação dos mecanismos automáticos de alerta.
Os danos foram descobertos na manhã seguinte pelos funcionários dos supermercados.
De acordo com o Ministério Público francês, o ataque provocou prejuízos financeiros significativos e cerca de 20 incêndios.
Inicialmente, publicações especializadas em cibersegurança tinham apontado suspeitas a dois grupos de piratas informáticos pró-russos, NoName057(16) e Z-Pentest, anteriormente associados a outras operações contra países europeus.
O Kremlin negou, em 5 de novembro, qualquer envolvimento nos ataques informáticos que atingiram França e outros países europeus nas últimas semanas.
O Governo francês manifestou desde o início preocupação com a dimensão da operação e determinou a abertura de investigações para identificar os responsáveis e impedir a repetição de ataques semelhantes.