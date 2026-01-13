"Extensa destruição". Ataque russo atinge infraestruturas energéticas, clínica pediátrica e faz quatro mortos

Quatro pessoas morreram esta terça-feira, 13 de janeiro, na sequência de um ataque russo que atingiu uma clínica pediátrica nos arredores de Kharkiv, no noroeste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.O governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, afirmou numa breve mensagem na rede social Telegram que "o número de mortos no ataque inimigo nos arredores de Kharkiv subiu para quatro", e que há seis feridos com gravidade."Sem qualquer objetivo militar, a Rússia lançou mísseis contra um terminal postal em Korotych, na região de Kharkiv, matando quatro pessoas", disse o presidente ucraniano, numa mensagem divulgada nas redes sociais.Também foi relatado um outro ataque com drone no distrito de Shevchenkovsky, mas que não causou vítimas.No total, "quase 300 drones de ataque, a maioria deles 'shaheds', juntamente com 18 mísseis balísticos e 7 mísseis de cruzeiro, foram lançados pelos russos contra a Ucrânia ontem à noite", informou o presidente ucraniano.Volodymyr Zelensky indicou que, mais uma vez, o principal alvo do ataque foram as "instalações de produção de energia e subestações". "Infelizmente, houve uma extensiva destruição de infraestruturas residenciais e civis" no ataque que atingiu as regiões de Dnipro, Zhytomyr, Zaporíjia, Kiev, Odessa, Sumy, Kharkiv e Donetsk.O presidente ucraniano admitiu que a "situação na região de Kiev não é fácil", com "várias centenas de milhares de famílias atualmente sem energia elétrica".Ainda assim, Zelensky afirmou: "A Rússia tem de aprender que o frio não a ajudará a vencer a guerra"Voltou a pedir que o apoio à Ucrânia não pode ser interrompido e que "mísseis para sistemas de defesa aérea são necessários todos os dias, especialmente durante o inverno". "O mundo pode responder a esse terror russo com novos pacotes de assistência à Ucrânia".Na noite passada, a Rússia atacou mais uma central termoelétrica pertencente à empresa privada ucraniana DTEK, causando danos substanciais nos equipamentos, informou a empresa nas suas redes sociais.As instalações da DTEK em toda a Ucrânia têm sido repetidamente atingidas nas diversas campanhas de bombardeamento russas contra o sistema energético ucraniano.De acordo com a empresa, o ataque da última noite foi o oitavo grande ataque contra centrais termoelétricas da DTEK desde o outono passado, quando a Rússia iniciou a atual onda de bombardeamentos sobre as infraestruturas energéticas ucranianas.A DTEK é a principal operadora privada do setor elétrico ucraniano. Na sexta-feira, a Rússia lançou um grande ataque contra o sistema energético ucraniano, deixando milhões de pessoas sem eletricidade e aquecimento, com temperaturas abaixo dos -10 graus Celsius.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou na segunda-feira à noite que os relatórios dos serviços de informação indicam que a Rússia está a preparar outro ataque massivo à infraestrutura energética ucraniana nos próximos dias, quando as temperaturas mínimas na Ucrânia deverão atingir quase -20°C.Uma das regiões afetadas pela ofensiva da última noite, Kharkiv tem sido alvo de múltiplos ataques russos desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022. O mais recente, há apenas 10 dias, matou um menino de três anos e feriu outras 30 pessoas, enquanto Moscovo negou a responsabilidade pelo atentado, atribuindo o incidente à detonação de munições ucranianas armazenadas num edifício. .Ataques de drones ucranianos atingiu gasodutos russos.Entretanto, o governador da região russa de Rostov, Yuri Slusar, indicou na rede social Telegram que uma empresa industrial, várias casas, gasodutos e veículos ficaram esta terça-feira danificados após um ataque de drones ucranianos."De acordo com informações preliminares, uma empresa industrial, casas, gasodutos e veículos foram danificados em Taganrog", informou o governador de Rostov.Indicou também que "os sistemas de defesa aérea abateram sete drones nos distritos de Taganrog e Krasnosulinisky".Segundo o Ministério da Defesa russo, os sistemas de defesa aérea abateram 89 drones ucranianos de asa fixa nas últimas 12 horas, a maioria sobre a península ucraniana da Crimeia.O comando militar russo informou do abate de 78 drones, 36 dos quais foram neutralizados sobre a Crimeia e os restantes sobre as regiões de Oryol, Lipetsk, Tula, Bryansk, Voronezh, Rostov e os mares de Azov e Negro..Tensão EUA - Rússia na ONU: Captura de Maduro gera embate direto entre potências.Zelensky escolhe ex-vice-primeira-ministra do Canadá para sua conselheira económica