Zelensky com Chrystia Freeland.
Zelensky com Chrystia Freeland.Presidência da Ucrânia
Internacional

Zelensky escolhe ex-vice-primeira-ministra do Canadá para sua conselheira económica

Chrystia Freeland, de 57 anos, é filha de mãe ucraniana e foi adjunta de Justin Trudeau entre 2019 e 2024.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Canadá
