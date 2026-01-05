Zelensky escolhe ex-vice-primeira-ministra do Canadá para sua conselheira económica

O presidente ucraniano anunciou esta segunda-feira, 5 de janeiro, ter nomeado a ex-vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland, como sua conselheira para o desenvolvimento económico, jutificando-a com a experiência da canadiana em atrair investimento. “Neste momento, a Ucrânia precisa de reforçar a sua resiliência interna, tanto para a recuperação da Ucrânia, caso a diplomacia produza resultados o mais rapidamente possível, como para reforçar a nossa defesa, caso, devido a atrasos por parte dos nossos parceiros, demore mais tempo para que esta guerra termine”, escreveu Volodymyr Zelensky no X, sublinhando que “Chrystia é altamente qualificada nestas questões e possui uma vasta experiência em atrair investimento e implementar transformações económicas”. Chrystia Freeland, de 57 anos, é filha de mãe ucraniana, tendo estudado ucraniano, que fala fluentemente, enquanto aluna de intercâmbio na Universidade de Kiev no final dos anos 1980. Foi vice-primeira-ministra de Justin Trudeau entre 2019 e 2024, e, desde setembro, era representante especial do Canadá para a reconstrução da Ucrânia, já nomeada por Mark Carney. .Kyrylo Budanov, o espião "sem sorriso", é o novo chefe de gabinete de Zelensky