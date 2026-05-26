Ursula von der Leyen em Vilnius com o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda.
Ursula von der Leyen em Vilnius com o presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda. Dati Bendo / União Europeia
Internacional

Europa em alerta após ameaças russas sobre Kiev e aos países do Báltico

Bruxelas considerou uma “escalada inaceitável” a ameaça de Moscovo para a saída de diplomatas de estrangeiros de Kiev, garantindo que irá manter a sua delegação na capital ucraniana.
Ana Meireles
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