Zelensky visitou o Mosteiro de Kiev-Petchersk após os ataques russos.
Zelensky visitou o Mosteiro de Kiev-Petchersk após os ataques russos. PRESIDÊNCIA DA UCRÂNIA
Internacional

Europa critica ataque a Kiev mas espera janela para negociar no G7

Ofensiva russa destruiu o Mosteiro de Kiev-Petchersk, classificado pela UNESCO como Património Mundial. Zelensky vai encontrar-se com Trump e revelou que Putin recusou convite para negociar.
Ana Meireles
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