António Costa com o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan.
António Costa com o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan.FOTO: Alexandros MICHAILIDIS / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Europa aproxima-se da Arménia com o foco na Rússia e na Ucrânia

UE vai ajudar a combater a interferência russa na Arménia com uma missão que deverá ser acolhida na primeira cimeira bilateral entre as duas partes. Zelensky pediu conversações diretas com o Kremlin.
Ana Meireles
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