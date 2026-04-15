EUA e Irão devem voltar a negociar na próxima semana. Governo de Israel vai discutir cessar-fogo no Líbano

Um navio que aparenta ser uma embarcação "fantasma", usando o nome de outro que foi desativado, desapareceu sem deixar rastos ao se aproximar do Estreito de Ormuz.A notícia está a ser avançada pela Sky News, acrescentando que o navio-tanque Race, de 7600 toneladas e com bandeira das Comores, navegava do Golfo Pérsico para o Estreito de Ormuz, e tinha como destino "Pipavav", na Índia, quando ontem desligou o sinal do Sistema de Identificação Automática (AIS) às 10h12. O Race consta como um navio "desaparecido", indicando que outra embarcação pode ter usado o mesmo nome. A embarcação terá partido de um porto no Iraque a 5 de abril.