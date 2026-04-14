Um edifício residencial no sul de Teerão parcialmente destruído pelos bombardeamentos israelo-norte-americanos.
Um edifício residencial no sul de Teerão parcialmente destruído pelos bombardeamentos israelo-norte-americanos.FOTO: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Nova ronda de negociações a caminho um dia após início do bloqueio naval

Trump confirma informações do Paquistão de que um segundo encontro está para breve entre EUA e Irão. Noutra reunião histórica, embaixador de Israel saúda posição do governo libanês contra o Hezbollah.
César Avó
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