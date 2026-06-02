EUA dizem que Mojtaba Khamenei está vivo e a "envolver-se cada vez mais" nas negociações

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse esta terça-feira (2 de junho) que o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, está vivo e que há sinais de que se está a envolver cada vez mais nas negociações. As declarações foram feitas numa audiência da Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado.Mojtaba Khamenei não foi visto ainda em público desde que sucedeu ao pai, morto no primeiro dia da guerra num bombardeamento. Rubio afirma estar confiante de que Khamenei ainda está vivo, apesar dos inúmeros relatos de que também teria ficado gravemente ferido nos ataques."Imagino que, tendo em conta o que aconteceu com vários líderes deste regime, expor-se publicamente não seja algo recomendado internamente", afirmou o secretário de Estado."Dito isto, penso que há indícios de que ele se está a envolver cada vez mais a algum nível, embora todas as suas comunicações tenham sido por escrito e através de intermediários", acrescentou.Entretanto, segundo a Al-Jazeera que cita a agência iraniana IRIB, o Irão está a planear um funeral público para o falecido líder supremo que vai durar três dias.De acordo com o vice-presidente da câmara de Teerão, o funeral será realizado na capital, Qom e Mashhad. Amin Tavakolizadeh acrescentou que será realizada uma cerimónia de 24 horas em Teerão, onde as autoridades se preparam para a presença de até 20 milhões de pessoas. Outra agência de notícias iraniana, a IRNA, sugere que o funeral do antigo líder supremo, que foi morto aos 86 anos, será em meados deste mês, sem especificar uma data. .Israel ameaça "seguir, encontrar e neutralizar" novo líder supremo.Setad, a herança bilionária de Mojtaba Khamenei.EUA dizem que novo líder supremo do Irão está ferido e provavelmente desfigurado