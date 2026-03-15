Mojtaba Khamenei herda do pai um conglomerado financeiro criado por Khomenei.
Mojtaba Khamenei herda do pai um conglomerado financeiro criado por Khomenei.FOTO: EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Setad, a herança bilionária de Mojtaba Khamenei

Oficialmente uma organização de caridade, o Setad é uma opaca fonte de financiamento do guia supremo — e por extensão dos Guardas da Revolução e seus aliados — avaliado em 200 mil milhões de dólares.
César Avó
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