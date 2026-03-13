Mensagem atribuída a Khamenei filho foi lida na TV iraniana.
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EUA dizem que novo líder supremo do Irão está ferido e provavelmente desfigurado

O novo guia supremo do Irão “publicou um comunicado, na verdade um bastante fraco, mas não havia voz nem havia vídeo”, salientou Pete Hegseth.
DN/Lusa
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O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou esta sexta-feira, 13 de março, que o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ficou ferido e provavelmente desfigurado nos ataques que mataram o pai no início da guerra contra o Irão.

“Sabemos que o novo suposto, não tão supremo, líder está ferido e provavelmente desfigurado”, afirmou o chefe do Pentágono numa conferência de imprensa, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Hegseth assinalou que Khamenei divulgou uma declaração na quinta-feira, a primeira desde que foi anunciado como novo líder no domingo, que foi lido por uma apresentadora da TV estatal.

O novo guia supremo do Irão “publicou um comunicado, na verdade um bastante fraco, mas não havia voz nem havia vídeo”, afirmou.

Mojtaba Khamenei sucedeu ao pai, o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, que foi morto no primeiro ataque dos Estados Unidos e Israel contra Teerão, em 28 de fevereiro.

Hegseth considerou que Mojtaba Khamenei “carece de legitimidade” e que fala de unidade depois de “assassinar dezenas de milhares de manifestantes”.

O secretário da Defesa, departamento a que a Administração de Donald Trump chama da Guerra, aludia aos protestos que começaram no final de 2025 e que foram reprimidos com violência pelo regime, com milhares de mortos.

“O Irão tem câmaras e gravadores, por que motivo emite um comunicado escrito? Creio que sabemos porquê”, insistiu Hegseth, que disse que Khamenei tem medo e grande parte da família morreu nos ataques.

Na mensagem divulgada na quinta-feira, Khamenei mostrou um tom de desafio, apelou para a manutenção do fecho do estreito de Ormuz, ameaçou as bases norte-americanas no Médio Oriente e assegurou que o “sangue dos mártires será vingado”.

O comunicado foi lido por uma apresentadora na televisão estatal, enquanto era emitida uma imagem da bandeira da República Islâmica do Irão e uma fotografia do novo líder.

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