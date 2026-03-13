EUA dizem que novo líder supremo do Irão está ferido e provavelmente desfigurado

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou esta sexta-feira, 13 de março, que o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ficou ferido e provavelmente desfigurado nos ataques que mataram o pai no início da guerra contra o Irão.“Sabemos que o novo suposto, não tão supremo, líder está ferido e provavelmente desfigurado”, afirmou o chefe do Pentágono numa conferência de imprensa, citado pela agência de notícias espanhola EFE.Hegseth assinalou que Khamenei divulgou uma declaração na quinta-feira, a primeira desde que foi anunciado como novo líder no domingo, que foi lido por uma apresentadora da TV estatal.O novo guia supremo do Irão “publicou um comunicado, na verdade um bastante fraco, mas não havia voz nem havia vídeo”, afirmou.Mojtaba Khamenei sucedeu ao pai, o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, que foi morto no primeiro ataque dos Estados Unidos e Israel contra Teerão, em 28 de fevereiro.Hegseth considerou que Mojtaba Khamenei “carece de legitimidade” e que fala de unidade depois de “assassinar dezenas de milhares de manifestantes”.O secretário da Defesa, departamento a que a Administração de Donald Trump chama da Guerra, aludia aos protestos que começaram no final de 2025 e que foram reprimidos com violência pelo regime, com milhares de mortos.“O Irão tem câmaras e gravadores, por que motivo emite um comunicado escrito? Creio que sabemos porquê”, insistiu Hegseth, que disse que Khamenei tem medo e grande parte da família morreu nos ataques.Na mensagem divulgada na quinta-feira, Khamenei mostrou um tom de desafio, apelou para a manutenção do fecho do estreito de Ormuz, ameaçou as bases norte-americanas no Médio Oriente e assegurou que o “sangue dos mártires será vingado”.O comunicado foi lido por uma apresentadora na televisão estatal, enquanto era emitida uma imagem da bandeira da República Islâmica do Irão e uma fotografia do novo líder..EUA oferecem recompensa de 10 milhões de dólares por Mojtaba Khamenei e outros líderes iranianos.Leão XIV diz que líderes cristãos que iniciam guerras devem confessar-se.Irão reage a Trump e garante que “ninguém pode excluir” seleção do Mundial 2026