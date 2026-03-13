Irão reage a Trump e garante que “ninguém pode excluir” seleção do Mundial 2026

A seleção nacional de futebol do Irão respondeu às declarações do presidente dos Estados Unidos afirmando que “ninguém pode excluir” a equipa do Campeonato do Mundo de 2026, competição para a qual já se encontra qualificada. A reação contra Donald Trump surgiu após o líder norte-americano ter sugerido que a presença iraniana no torneio poderá não ser apropriada por motivos de segurança.Numa publicação divulgada na conta oficial da equipa iraniana na rede social Instagram, a seleção sublinhou que a organização do Mundial é da responsabilidade da FIFA e não de um país ou de um líder político. Na mesma mensagem, partilhada também pelo selecionador nacional Amir Ghalenoei, o chamado “Team Melli” recorda que garantiu a qualificação após uma série de vitórias e que a participação no torneio não depende da vontade de um governo anfitrião..O comunicado acrescenta ainda que o único país que poderia ser afastado seria aquele que, sendo anfitrião, não tivesse capacidade para garantir a segurança das seleções participantes num evento global desta dimensão.As declarações surgem depois de Trump ter escrito na rede social Truth que a seleção iraniana é “bem-vinda” no Mundial de 2026, mas que, na sua opinião, a presença da equipa poderá não ser adequada devido a preocupações com a sua segurança durante a competição.Entretanto, no próprio Irão, o ministro do Desporto, Ahmad Donyamali, admitiu que o país poderá não ter condições para participar no torneio, tendo em conta a escalada de tensão com os Estados Unidos. O governante afirmou que as recentes ações militares norte-americanas e israelitas contra o Irão criaram um contexto que dificulta a presença da seleção na competição.O Campeonato do Mundo de futebol de 2026 será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México. Na fase de grupos, o Irão está colocado no Grupo G, juntamente com Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Até ao momento, não existe qualquer indicação oficial por parte da FIFA sobre uma eventual exclusão da seleção iraniana do torneio. A participação do país no Mundial continua, por isso, formalmente válida, apesar do clima político de tensão que envolve a questão..Trump garante entrada do Irão nos EUA para disputar o Mundial 2026