EUA acusam Raúl Castro de conspiração para matar pelo papel no derrube de dois aviões há 30 anos

O Departamento de Justiça dos EUA acusou esta quarta-feira (20 de maio) o ex-líder cubano Raúl Castro, de 94 anos, de conspiração para matar cidadãos norte-americanos, destruição de uma aeronave e homicídio no caso do derrube de dois aviões há 30 anos que causaram a morte de quatro pessoas."Por quase 30 anos, as famílias de quatro norte-americanos assassinados esperaram por justiça", disse o procurador-geral interino, Todd Blanche, numa conferência de imprensa na Florida, indicando que há outros acusados no processo. "Os EUA e o presidente Trump não esquecem e não se esquecerão dos seus cidadãos", acrescentou. A acusação contra Castro prende-se com o derrube, a 24 de fevereiro de 1996, de dois aviões da organização humanitária Hermanos al Rescate, que na década de 1990 sobrevoava o estreito da Florida à procura de balsas com cubanos que tentavam fugir da ilha para os poder ajudar (Cuba alegava contudo que realizavam operações secretas contra a revolução). Quatro pessoas (três cidadãos norte-americanos e um cubano residente nos EUA), morreram nesta ação da Força Aérea Cubana, que ao contrário do que Havana alegou, ocorreu em águas internacionais. Raúl Castro era então ministro da Defesa e é suspeito de ter dado a ordem. Os EUA condenaram na altura o derrube dos aviões civis, com recurso a mísseis e, dias depois, o então presidente Bill Clinton consolidou na lei o embargo a Cuba (decretado em fevereiro de 1962), através da lei Helms-Burton. Esta determinou, por exemplo, que só o Congresso pode suspender qualquer parte do embargo e proibiu o presidente dos EUA de remover as restrições comerciais à ilha até que esta legalizasse a atividade política e se comprometesse com eleições livres e justas. Raúl Castro, hoje com 94 anos, sucedeu ao irmão Fidel à frente dos destinos de Cuba em 2008, mantendo-se no cargo até 2018 – quando Miguel Díaz-Canel assumiu a presidência. Mas continua a ser uma força nos bastidores do regime cubano, que Washington tem estado a pressionar desde que, em janeiro, prendeu o líder venezuelano Nicolás Maduro e cortou os laços entre Caracas e Havana..Rubio oferece "uma nova relação entre EUA e Cuba" e diz que o único obstáculo é quem governa a ilha.EUA planeiam acusar formalmente Raúl Castro. Aumentam os receios de intervenção militar em Cuba.Presidente cubano alerta para "banho de sangue" se EUA atacarem a ilha