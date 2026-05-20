Raúl Castro, ao lado do presidente Miguel Díaz-Canel, nas comemorações do Dia do Trabalhador.
Raúl Castro, ao lado do presidente Miguel Díaz-Canel, nas comemorações do Dia do Trabalhador.FOTO/DR/X/Miguel Díaz-Canel
Internacional

EUA acusam Raúl Castro de conspiração para matar pelo papel no derrube de dois aviões há 30 anos

Quatro pessoas, entre elas três cidadãos norte-americanos, morreram a 24 de fevereiro de 1996. Antigo líder cubano era, na altura, ministro da Defesa.
Susana Salvador
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O Departamento de Justiça dos EUA acusou esta quarta-feira (20 de maio) o ex-líder cubano Raúl Castro, de 94 anos, de conspiração para matar cidadãos norte-americanos, destruição de uma aeronave e homicídio no caso do derrube de dois aviões há 30 anos que causaram a morte de quatro pessoas.

"Por quase 30 anos, as famílias de quatro norte-americanos assassinados esperaram por justiça", disse o procurador-geral interino, Todd Blanche, numa conferência de imprensa na Florida, indicando que há outros acusados no processo.

"Os EUA e o presidente Trump não esquecem e não se esquecerão dos seus cidadãos", acrescentou.

A acusação contra Castro prende-se com o derrube, a 24 de fevereiro de 1996, de dois aviões da organização humanitária Hermanos al Rescate, que na década de 1990 sobrevoava o estreito da Florida à procura de balsas com cubanos que tentavam fugir da ilha para os poder ajudar (Cuba alegava contudo que realizavam operações secretas contra a revolução).

Quatro pessoas (três cidadãos norte-americanos e um cubano residente nos EUA), morreram nesta ação da Força Aérea Cubana, que ao contrário do que Havana alegou, ocorreu em águas internacionais. Raúl Castro era então ministro da Defesa e é suspeito de ter dado a ordem.

Os EUA condenaram na altura o derrube dos aviões civis, com recurso a mísseis e, dias depois, o então presidente Bill Clinton consolidou na lei o embargo a Cuba (decretado em fevereiro de 1962), através da lei Helms-Burton.

Esta determinou, por exemplo, que só o Congresso pode suspender qualquer parte do embargo e proibiu o presidente dos EUA de remover as restrições comerciais à ilha até que esta legalizasse a atividade política e se comprometesse com eleições livres e justas.

Raúl Castro, hoje com 94 anos, sucedeu ao irmão Fidel à frente dos destinos de Cuba em 2008, mantendo-se no cargo até 2018 – quando Miguel Díaz-Canel assumiu a presidência.

Mas continua a ser uma força nos bastidores do regime cubano, que Washington tem estado a pressionar desde que, em janeiro, prendeu o líder venezuelano Nicolás Maduro e cortou os laços entre Caracas e Havana.

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