Rubio oferece "uma nova relação entre EUA e Cuba" e diz que o único obstáculo é quem governa a ilha

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, propôs esta quarta-feira "uma nova relação entre os EUA e Cuba", mais especificamente com o povo cubano, avisando que "a única coisa que impede um futuro melhor são aqueles que controlam o país".A mensagem vídeo de Rubio, que é de origem cubana e falou em espanhol, foi publicada nas redes sociais por ocasião do aniversário da proclamação da República de Cuba (em 1902), quando os EUA deixaram formalmente a administração da ilha (após quatro anos de ocupação militar). Uma data que é festejada no exílio, mas que não é assinalada na ilha, já que o regime considera que os EUA mantiveram o controlo sobre a ilha através da chamada Emenda Platt na primeira constituição do país (que autorizava ações militares dos EUA em Cuba).Na sua mensagem, Rubio admite as "dificuldades inimagináveis" que atravessam os cubanos, apontando o dedo não ao "bloqueio petrolífero por parte dos EUA", mas a empresa GAESA (Grupo de Administração Empresaria) formada pelo ex-líder cubano, Raúl Castro, quando era ministro da Defesa e operada pelas Forças Armadas."Nós, nos EUA, oferecemos a nossa ajuda não só para aliviar a crise atual, mas também para construir um futuro melhor", afirmou.."A verdadeira razão pela qual vocês não têm eletricidade, combustível ou alimentos é porque aqueles que controlam o vosso país saquearam milhares de milhões de dólares, mas nada foi usado para ajudar o povo", disse Rubio."Hoje, Cuba não é controlada por nenhuma revolução. Cuba é controlada pela GAEZA, um Estado dentro do Estado, que não presta contas a ninguém e acumula os lucros dos seus negócios em benefício de uma pequena elite", acrescentou.O secretário de Estado afirmou ainda que os EUA estão a oferecer 100 milhões de dólares em alimentos e medicamentos ao povo cubano, mas que a distribuição deve ser feita pela Igreja Católica ou por outros grupos de caridade de confiança.E conclui: "Nos EUA, estamos prontos para abrir um novo capítulo na relação entre os nossos povos e os nossos países. E, atualmente, a única coisa que impede um futuro melhor são aqueles que controlam o país."A administração de Donald Trump deverá anunciar, esta quarta-feira (20 de maio) acusações criminais contra Raúl Castro, o que representaria uma intensificação da campanha de pressão de Washington contra o governo da ilha..Resposta cubanaO chefe da diplomacia cubano, Bruno Rodríguez, respondeu à mensagem de Rubio na mesma rede social X."O secretário de Estado repete o seu discurso mentiroso e tenta culpar o governo cubano pelos danos cruéis que o governo dos EUA inflige ao povo cubano", escreveu Rodríguez."É o porta-voz de interesses corruptos e vingativos, concentrados no sul da Florida, que não representam os sentimentos da maioria do povo americano, nem dos cubanos que lá vivem", acrescentou. ."Aproveita a infame data de 20 de Maio, que inaugurou um período neocolonial para Cuba, como um apêndice dependente dos EUA, um estatuto ao qual o principal diplomata americano quer que Cuba regresse", referiu. "A Cuba neocolonial e a Emenda Platt são o passado. O presente e o futuro são a independência e a soberania", concluiu..Presidente cubano alerta para "banho de sangue" se EUA atacarem a ilha