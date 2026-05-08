Espanha confirma caso suspeito de hantavírus. DGS sem conhecimento de passageiros que querem vir para Portugal

A operação para o desembarque e repatriamento das pessoas a bordo, inicialmente prevista para começar na segunda-feira, está a ser preparada para acontecer o mais rápida possível e para a eventualidade de a chegada do barco à ilha de Tenerife se adiantar, disse a secretária-geral da proteção civil espanhola.Virigina Barcones precisou que o navio vai fundear dentro do porto de Granadilla e que as pessoas serão retiradas em lanchas e depois transportadas para o aeroporto de Tenerife Sul em autocarros, em meios disponibilizados pelo armador, uma empresa dos Países Baixos.Inicialmente, o objetivo era desembarcar em Tenerife e repatriar a partir desta ilha todos as pessoas que estão no barco, mas deverão, afinal, manter-se no paquete pelo menos 30 tripulantes, que prosseguirão de imediato viagem para levar o "MV Hondius" até aos Países Baixos, disse a diretora da proteção civil espanhola.Segundo Virgina Barcones, esta é a pretensão de Espanha, a que o armador deu resposta positiva, estando a ser ultimadas questões logísticas, como o reabastecimento do navio, para que o "MV Hondius" siga viagem de imediato.Vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, França ou Alemanha, informaram já que enviarão aviões a Tenerife para repatriar os respetivos cidadãos que estão no cruzeiro.Dentro do mecanismo europeu de proteção civil foram também já disponibilizados meios aéreos de vários países para o transporte para os locais de residência de passageiros e tripulantes, segundo Virginia Barcones.Os Países Baixos assumirão a responsabilidade de repatriar todos os casos que não tiverem resposta com aviões nacionais ou do mecanismo europeu.Espanha solicitou ao mecanismo europeu de proteção civil a mobilização de aviões ambulância para a eventualidade de à chegada às Canárias haver pessoas com sintomas que precisem de ser transportadas de forma isolada.