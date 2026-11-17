Em imagens. William conduz Kate num riquexó elétrico para chamar a atenção para as alterações climáticas
O príncipe William foi a conduzir, ele próprio, uma viatura para ir a uma reunião com os finalistas de um prémio sobre as alterações climáticas esta terça-feira, 17 de novembro, em Mumbai, na Índia. Uma imagem pouco habitual por parte de um elemento da monarquia e ainda menos normal se tivermos em conta que o veículo era um pequeno riquexó elétrico.
O herdeiro do trono britânico, que está a realizar uma visita de três dias à capital financeira da Índia, sentou-se na dianteira do riquexó verde e conduziu-o ao longo de uma marginal com vista para a ponte Bandra-Worli Sea Link, que atravessa o Mar Arábico em Mumbai, com a mulher, Kate, sentada no banco de trás. Foi desta forma que foram ao encontro dos finalistas do prémio Earthshot, que visa encontrar soluções para as alterações climáticas e premeia cinco vencedores com um milhão de libras (1,2 milhões de euros) cada para expandir os seus projetos.
Na verdade, o riquexó é fabricado por um dos finalistas do prémio. O veículo atinge uma velocidade máxima de 88 km/h e tem uma autonomia de quase 305 km com uma única carga e é um dos 400 mil que a Mahindra Last Mile Mobility colocou nas ruas da Índia nos últimos cinco anos. "Não bati no seu carro, por isso está tudo bem”, disse William ao responsável da empresa que o aguardava, mostrando-se entusiasmado e curioso em relação à velocidade máxima que poderia alcançar. “É muito silencioso, muito fácil de conduzir – é fantástico”, acrescentou. Já Kate considerou-o bastante confortável.
Depois, o casal cumprimentou os finalistas e posou para uma fotografia, que foi publicada nas suas redes sociais. "A Índia é o lar de mais vencedores e finalistas do Prémio Earthshot do que qualquer outro país", disse o casal na legenda que acompanhava a fotografia no Instagram. "O Prémio Earthshot é o prémio ambiental global que procura e amplia soluções para reparar o planeta", acrescentou.
A visita de William e Kate termina na quarta-feira com um encontro com o primeiro-ministro Narendra Modi em Nova Deli.