O sucesso da Índia a combater a pobreza e o desafio de ter de fazer ainda mais

Esta informação extra no título da Al Jazeera é revelante, pois tal como aconteceu na China, também o forte crescimento económico na Índia traz nova prosperidade, mas acentua as desigualdades sociais. Na China esse acentuar das desigualdades só começou a ser contrariado nos últimos anos, pelo que é de prever que na Índia seja uma realidade a ter em conta nos tempos que vêm aí. O próprio Banco Mundial não o desmente, quando explica as razões do sucesso do país e o que vai suceder a partir de agora, em que a taxa de pobreza está nos 14,2%: “Este progresso foi impulsionado principalmente pelo forte crescimento do consumo, pelo aumento do emprego, especialmente entre as mulheres, e pela expansão das transferências sociais, incluindo os subsídios alimentares. À medida que a pobreza diminuiu, concentrou-se cada vez mais em famílias com menor escolaridade, menos bens, acesso limitado a empregos estáveis e taxas de dependência mais elevadas. As disparidades salariais, no entanto, continuam acentuadas, dado que o rendimento mediano entre os 10% dos trabalhadores mais ricos era cerca de 13 vezes superior ao dos 10% mais pobres em 2023.”

As comparações com a China são inevitáveis, não só pela questão demográfica, como também pela História. No início do século XVIII, a China dos Qing e a Índia dos Mogóis valiam juntas cerca de metade do PIB mundial, mas o chamado século da humilhação vai empobrecer os chineses e a colonização britânica ainda mais os indianos, uma realidade que não está esquecida na Ásia e muitas vezes é recordada aos europeus.

Com a República Popular a ser proclamada por Mao Tsé-tung, em 1949, e a independência indiana um pouco antes, em 1947, por Jawaharlal Nehru, a evolução paralela dos dois gigantes asiáticos foi também vista como uma espécie de competição entre comunismo e democracia. E até ao final da década de 1970 as duas economias eram de dimensão similar, ainda que o indiano médio ligeiramente menos pobre, porque a população chinesa era maior. Hoje é a Índia que tem mais população, cerca de 1470 milhões contra 1400 milhões. A população indiana continua a crescer, enquanto a chinesa declina.