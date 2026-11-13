O sucesso da Índia a combater a pobreza e o desafio de ter de fazer ainda mais

Tem-se falado muito dos 800 milhões de chineses que se libertaram da pobreza desde que, no final da década de 1970, as reformas económicas começaram a ser aplicadas por Deng Xiaoping. Ora, é mais do que justo que também se realcem os quase 500 milhões de indianos que, entre 2011 e 2023, saíram da pobreza, segundo recentes estimativas do Banco Mundial, a entidade responsável, aliás, pelos valores apontados para a China. É um progresso extraordinário, que se inicia ainda com Manmohan Singh como primeiro-ministro, mas que decorre num período que coincide, em grande medida, com a governação de Narendra Modi, iniciada em 2014.
“Na última década, a Índia tem feito progressos notáveis na redução da pobreza, tanto nas suas dimensões monetárias, como não-monetárias, registando uma das quedas mais rápidas da pobreza no mundo. Entre 2011 e 2023, a parte da população a viver abaixo do limiar da pobreza de um país de rendimento médio-baixo (4,20 dólares/dia, em paridade de poder de compra de 2021) desceu de 57,7% para 16,1%, retirando cerca de 496 milhões de pessoas da pobreza, enquanto a pobreza extrema (3,00 dólares/dia) diminuiu de 27,1% para 2,6%”, pode ler-se no recente relatório do Banco.
O sucesso indiano, impressionante pelo número e surpreendente pela rapidez, foi obviamente notícia na imprensa nacional, com The Hindu a fazer manchete com “Índia tem feito progressos notáveis na redução da pobreza, afirma o Banco Mundial”, mas também na internacional, pois a Bloomberg fez título com “Banco Mundial afirma que 496 milhões de pessoas saíram da pobreza na Índia desde 2011”, enquanto a Al Jazeera destacou: “Como a Índia tirou 500 milhões de pessoas da pobreza no meio do aprofundamento da desigualdade”.
Esta informação extra no título da Al Jazeera é revelante, pois tal como aconteceu na China, também o forte crescimento económico na Índia traz nova prosperidade, mas acentua as desigualdades sociais. Na China esse acentuar das desigualdades só começou a ser contrariado nos últimos anos, pelo que é de prever que na Índia seja uma realidade a ter em conta nos tempos que vêm aí. O próprio Banco Mundial não o desmente, quando explica as razões do sucesso do país e o que vai suceder a partir de agora, em que a taxa de pobreza está nos 14,2%: “Este progresso foi impulsionado principalmente pelo forte crescimento do consumo, pelo aumento do emprego, especialmente entre as mulheres, e pela expansão das transferências sociais, incluindo os subsídios alimentares. À medida que a pobreza diminuiu, concentrou-se cada vez mais em famílias com menor escolaridade, menos bens, acesso limitado a empregos estáveis e taxas de dependência mais elevadas. As disparidades salariais, no entanto, continuam acentuadas, dado que o rendimento mediano entre os 10% dos trabalhadores mais ricos era cerca de 13 vezes superior ao dos 10% mais pobres em 2023.”
As comparações com a China são inevitáveis, não só pela questão demográfica, como também pela História. No início do século XVIII, a China dos Qing e a Índia dos Mogóis valiam juntas cerca de metade do PIB mundial, mas o chamado século da humilhação vai empobrecer os chineses e a colonização britânica ainda mais os indianos, uma realidade que não está esquecida na Ásia e muitas vezes é recordada aos europeus.
Com a República Popular a ser proclamada por Mao Tsé-tung, em 1949, e a independência indiana um pouco antes, em 1947, por Jawaharlal Nehru, a evolução paralela dos dois gigantes asiáticos foi também vista como uma espécie de competição entre comunismo e democracia. E até ao final da década de 1970 as duas economias eram de dimensão similar, ainda que o indiano médio ligeiramente menos pobre, porque a população chinesa era maior. Hoje é a Índia que tem mais população, cerca de 1470 milhões contra 1400 milhões. A população indiana continua a crescer, enquanto a chinesa declina.
Se Deng reformou a economia chinesa a partir de 1978, com o capitalismo a ser incentivado pelo próprio Partido Comunista, o protecionismo indiano só foi posto em causa a partir de 1991, quando Singh era ministro das Finanças de um governo do Congresso, o grande partido histórico indiano. Quando foi primeiro-ministro, entre 2004 e 2014, Singh manteve-se um reformista, mas foi com a chegada ao poder do nacionalista Modi que a liberalização económica acelerou. Hoje a Índia é, entre as grandes economias mundiais, aquela que mais cresce, entre 6 e 7% previstos para 2026.
O sucesso agora anunciado, visto como uma vitória de Modi, justifica ser celebrado, mas traz implícito um desafio: prosseguir o caminho, libertando não só mais indianos da pobreza, mas também reforçando a classe média.
A China fez esse caminho, mas não serve de modelo absoluto para a Índia. Enquanto num caso é um partido único que rege os destinos de um país onde mais de 90% da população é de etnia han, no outro existe competição entre partidos e, além disso, uma vasta diversidade étnica e religiosa que obrigou ao federalismo, com toda a complexidade da relação de Nova Deli com os estados.
Como notava há dias o Times of India, agora há que combater ainda mais a pobreza que persiste numa faixa que vai do Uttar Pradesh ao Bengala Ocidental, e que faz com que o norte do país seja, em geral, menos próspero que o sul.