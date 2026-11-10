Gadi Eisenkot, líder do Yashar, na reunião da sua bancada antes da cerimónia de tomada de posse dos 120 membros do Knesset.
Gadi Eisenkot, líder do Yashar, na reunião da sua bancada antes da cerimónia de tomada de posse dos 120 membros do Knesset.ABIR SULTAN / EPA
Internacional

Eisenkot quer formar governo “o mais rapidamente possível”, Netanyahu defende executivo de unidade nacional

Líder do Yashar classificou o discurso do ainda primeiro-ministro israelita na tomada de posse do Parlamento como sendo "delirante" e "repleto de ódio”.
Ana Meireles
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O antigo general israelita Gadi Eisenkot comprometeu-se esta terça-feira a formar um novo Governo “o mais rapidamente possível” para substituir o do seu adversário, o primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, pouco antes da primeira sessão do novo Parlamento.

“Comprometo-me a formar um governo de emergência nacional o mais rapidamente possível", disse Eisenkot à chegada ao Knesset, onde os deputados eleitos nas eleições legislativas de 27 de outubro prestaram juramento ao início da tarde.

Já esta terça-feira, o Yashar, de Eisenkot, chegou a acordo para nomear o ex-ministro Matan Kahana como próximo presidente do parlamento (Knesset).

A nomeação de Kahana resulta de um entendimento alcançado após dias de negociações entre o Yashar e os partidos do bloco da oposição.

Num discurso feito perante o novo Parlamento, o primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, defendeu mais uma vez a formação de um governo de unidade nacional, voltando a acusar os partidos árabes Ra’am e Lista Conjunta - que conseguiram eleger 19 deputados - de procurarem a destruição de Israel.

“O Irão está a trabalhar para reavivar a ameaça nuclear. A única forma de eliminar permanentemente esta ameaça existencial é derrubar o regime dos ayatollahs”, disse Netanyahu, citado pelo Times of Israel. “Perante estas ameaças, devemos fazer uma única coisa nesta Câmara: deixar de lado qualquer outra consideração e formar um governo de unidade nacional”.

Netanyahu virou-se depois para o bloco da oposição - liderado Gadi Eisenkot, incumbido pelo presidente Isaac Herzog de tentar formar governo - acusando-os de ponderarem formar uma coligação com o apoio de deputados árabes, a quem chamou de “apoiantes do terrorismo que odeia Israel”.

“Estão preparados para depender de pessoas cujo objetivo é a destruição do Estado judaico?”, questionou o ainda primeiro-ministro. “São estas as pessoas a quem confiariam o destino do nosso país? Preferem-nas em vez de partidos sionistas que representam um enorme público sionista? Um público composto por soldados, heróis, veteranos das Forças de Defesa de Israel feridos e famílias enlutadas?”

Netanyahu prosseguiu o seu ataque aos partidos árabes, rejeitando a existência de diferenças entre o Ra’am (que reconhece a solução dos dois Estados) e a Lista Conjunta, acusando ambos de se oporem à existência de Israel como um Estado judaico. “A única diferença é que divergem sobre que tipo de Estado deveria ser estabelecido aqui, sobre as ruínas do Estado judaico”, afirmou.

Gadi Eisenkot reagiu a este discurso - que classificou como sendo "repleto de ódio” - garantindo que as palavras de Benjamin Netanyahu reforçaram a sua convicção de que o líder do Likud não está apto para o cargo.

“Sentei-me e ouvi o discurso delirante, divisivo, repleto de ódio e vergonhoso do primeiro-ministro em fim de mandato, no qual se aproveitou de uma ocasião oficial - a tomada de posse do 26.º Knesset - para os seus propósitos”, escreveu o líder do Yashar no X. “Fiquei ainda mais convencido de que ele não tem condições para se manter no cargo mais um único minuto.”

Eisenkot reafirmou também a sua intenção de formar um “governo de emergência nacional”, argumentando que o “governo de Netanyahu está a dividir Israel e a pôr em risco a segurança do país”.

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