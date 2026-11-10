Eisenkot quer formar governo “o mais rapidamente possível”, Netanyahu defende executivo de unidade nacional

O antigo general israelita Gadi Eisenkot comprometeu-se esta terça-feira a formar um novo Governo “o mais rapidamente possível” para substituir o do seu adversário, o primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, pouco antes da primeira sessão do novo Parlamento.

“Comprometo-me a formar um governo de emergência nacional o mais rapidamente possível", disse Eisenkot à chegada ao Knesset, onde os deputados eleitos nas eleições legislativas de 27 de outubro prestaram juramento ao início da tarde.

Já esta terça-feira, o Yashar, de Eisenkot, chegou a acordo para nomear o ex-ministro Matan Kahana como próximo presidente do parlamento (Knesset).

A nomeação de Kahana resulta de um entendimento alcançado após dias de negociações entre o Yashar e os partidos do bloco da oposição.

Num discurso feito perante o novo Parlamento, o primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, defendeu mais uma vez a formação de um governo de unidade nacional, voltando a acusar os partidos árabes Ra’am e Lista Conjunta - que conseguiram eleger 19 deputados - de procurarem a destruição de Israel.

“O Irão está a trabalhar para reavivar a ameaça nuclear. A única forma de eliminar permanentemente esta ameaça existencial é derrubar o regime dos ayatollahs”, disse Netanyahu, citado pelo Times of Israel. “Perante estas ameaças, devemos fazer uma única coisa nesta Câmara: deixar de lado qualquer outra consideração e formar um governo de unidade nacional”.

Netanyahu virou-se depois para o bloco da oposição - liderado Gadi Eisenkot, incumbido pelo presidente Isaac Herzog de tentar formar governo - acusando-os de ponderarem formar uma coligação com o apoio de deputados árabes, a quem chamou de “apoiantes do terrorismo que odeia Israel”.

“Estão preparados para depender de pessoas cujo objetivo é a destruição do Estado judaico?”, questionou o ainda primeiro-ministro. “São estas as pessoas a quem confiariam o destino do nosso país? Preferem-nas em vez de partidos sionistas que representam um enorme público sionista? Um público composto por soldados, heróis, veteranos das Forças de Defesa de Israel feridos e famílias enlutadas?”

Netanyahu prosseguiu o seu ataque aos partidos árabes, rejeitando a existência de diferenças entre o Ra’am (que reconhece a solução dos dois Estados) e a Lista Conjunta, acusando ambos de se oporem à existência de Israel como um Estado judaico. “A única diferença é que divergem sobre que tipo de Estado deveria ser estabelecido aqui, sobre as ruínas do Estado judaico”, afirmou.

Gadi Eisenkot reagiu a este discurso - que classificou como sendo "repleto de ódio” - garantindo que as palavras de Benjamin Netanyahu reforçaram a sua convicção de que o líder do Likud não está apto para o cargo.

“Sentei-me e ouvi o discurso delirante, divisivo, repleto de ódio e vergonhoso do primeiro-ministro em fim de mandato, no qual se aproveitou de uma ocasião oficial - a tomada de posse do 26.º Knesset - para os seus propósitos”, escreveu o líder do Yashar no X. “Fiquei ainda mais convencido de que ele não tem condições para se manter no cargo mais um único minuto.”

Eisenkot reafirmou também a sua intenção de formar um “governo de emergência nacional”, argumentando que o “governo de Netanyahu está a dividir Israel e a pôr em risco a segurança do país”.