Oposição israelita reúne-se para formar maioria após legislativas

Os partidos da oposição israelita, liderados por Gadi Eisenkot, do Yashar, reúnem-se esta terça-feira, 3 de novembro, com vista à criação de uma coligação para formar maioria no parlamento. Esta é a primeira reunião da oposição após as legislativas de 26 de outubro, que determinaram que o Yashar foi o segundo partido mais votado, logo a seguir ao Likud do atual primeiro-ministro.

Nenhum dos blocos conseguiu obter lugares suficientes para garantir uma maioria parlamentar. O bloco de Benjamin Netanyahu alcançou 53 assentos, enquanto o liderado por Gadi Eisenkot obteve 48 lugares.

Na reunião, que irá ter lugar no Hotel Dan Accadia, em Herzliya, próximo de Telavive, o líder do Yashar!, Gadi Eisenkot, os presidentes do Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, dos Democratas, Yair Golan, e do B’Yachad, Naftali Bennett, juntamente com o número dois do partido, Yair Lapid, vão "discutir a coordenação dos próximos passos do bloco", de acordo com um comunicado do Yashar.

Estes líderes da oposição reúnem-se após declararem o apoio a Eisenkot para que seja o novo primeiro-ministro israelita, mas para isso terão de criar uma coligação que garanta a maioria, de modo a conseguir que o presidente Isaac Herzog lhes conceda o mandato para formar governo.