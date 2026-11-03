Oposição israelita reúne-se para formar maioria após legislativas
Os partidos da oposição israelita, liderados por Gadi Eisenkot, do Yashar, reúnem-se esta terça-feira, 3 de novembro, com vista à criação de uma coligação para formar maioria no parlamento. Esta é a primeira reunião da oposição após as legislativas de 26 de outubro, que determinaram que o Yashar foi o segundo partido mais votado, logo a seguir ao Likud do atual primeiro-ministro.
Nenhum dos blocos conseguiu obter lugares suficientes para garantir uma maioria parlamentar. O bloco de Benjamin Netanyahu alcançou 53 assentos, enquanto o liderado por Gadi Eisenkot obteve 48 lugares.
Na reunião, que irá ter lugar no Hotel Dan Accadia, em Herzliya, próximo de Telavive, o líder do Yashar!, Gadi Eisenkot, os presidentes do Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, dos Democratas, Yair Golan, e do B’Yachad, Naftali Bennett, juntamente com o número dois do partido, Yair Lapid, vão "discutir a coordenação dos próximos passos do bloco", de acordo com um comunicado do Yashar.
Estes líderes da oposição reúnem-se após declararem o apoio a Eisenkot para que seja o novo primeiro-ministro israelita, mas para isso terão de criar uma coligação que garanta a maioria, de modo a conseguir que o presidente Isaac Herzog lhes conceda o mandato para formar governo.
De acordo com o jornal Times of Israel, estes partidos da oposição poderão utilizar a sua maioria parlamentar para substituir o deputado do Likud, Amir Ohana, como presidente do Knesset (parlamento) por Yair Lapid.
O atual chefe do governo israelita, por sua vez, afirmou, na segunda-feira, estar disponível para formar um "amplo governo de união nacional", defendendo que deve ser ele a assumir a liderança desse executivo.
Netanyahu recorreu às redes sociais para referir que o povo israelita "não quer um governo que dependa do Ra’am ou da Lista Conjunta". O ainda primeiro-ministro argumentou que os dois partidos árabes "apoiam o terrorismo e rejeitam a existência do Estado judeu".
"Desde o primeiro dia que estendemos a mão para formar um governo nacional alargado", disse. "Uma maioria clara do eleitorado judeu escolheu o Likud como o maior partido e escolheu-me, como primeiro-ministro, para liderar o próximo governo", considerou Netanyahu. "O nosso objetivo é formar um governo de ampla base com os nossos parceiros e com todos os partidos que estejam dispostos a aderir, desde que não apoiem o terrorismo", sublinhou.
O presidente israelita Isaac Herzog anunciou que vai receber os partidos já esta quarta-feira e deverá conceder o mandato para formar governo à personalidade mais recomendada.