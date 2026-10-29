O Yashar, o partido de Gadi Eisenkot, é o segundo mais votado nas eleições de terça-feira. ATEF SAFADI / EPA

Internacional Israel. Eisenkot acusa Netanyahu de deslegitimar a eleição Primeiro-ministro acusou os partidos árabes de terem recebido apoio estrangeiro. Qatar fala em acusações “ridículas e perigosas”.