Israel. Eisenkot acusa Netanyahu de deslegitimar a eleição

O líder do partido Yashar, Gadi Eisenkot, acusou esta quinta-feira o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de conduzir uma campanha para deslegitimar a eleição e prometeu não permitir que a abertura do parlamento israelita (Knesset) seja obstruída, numa referência às suspeitas de interferência estrangeira no processo eleitoral.“Reuni-me mais cedo com o responsável do Shin Bet e com o presidente da Comissão Central de Eleições. Atualizaram-me sobre a situação. É demasiado cedo para compreender o que aconteceu, ou mesmo se algo aconteceu. Devemos permitir que os profissionais competentes completem a sua investigação, sem qualquer interferência política”, afirmou Eisenkot, cujo partido é o segundo mais votado, logo a seguir ao Likud de Netanyahu. Nenhum dos dois blocos tem lugares suficientes para garantir uma maioria parlamentar. Para Eisenkot, “já é claro que o Likud e Netanyahu embarcaram numa campanha coordenada e organizada com o objetivo de deslegitimar os resultados das eleições”, sublinhando que “as suas declarações e argumentos já estavam prontos. Estão a fazê-lo porque perderam. Não têm maioria. O Estado de Israel é regido pelo império da lei. Não permitirei nem um centímetro de desvio em relação à cerimónia de tomada de posse do Knesset, como planeado”. Netanyahu acusou os partidos árabes israelitas de terem utilizado apoios estrangeiros para “roubar” a eleição desta terça-feira, tendo pedido ao serviço de segurança interna (Shin Bet) que investigasse alegadas compras de votos e outras irregularidades nas comunidades palestinianas em Israel, alegando que estas terão sido financiadas com recursos estrangeiros, nomeadamente o Qatar. Em comunicado, o primeiro-ministro descreveu estas alegadas violações como “um ataque à democracia, cujo objectivo é levar a uma tomada de controlo do Knesset por forças estrangeiras, à islamização de Israel e ao derrube do governo de direita”.O Shin Bet informou esta quinta-feira que a sua investigação sobre uma alegada fraude não “acusa um setor inteiro que foi votar de forma democrática e legal”, numa referência às alegações de que teria havido influência estrangeira que levou a uma elevada taxa votação entre a comunidade árabe. De recordar que os dois partidos árabes podem conquistar um recorde de 17 deputados. “Apenas aqueles que agiram em violação da lei serão responsabilizados”, referiu o Shin Bet.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar rejeitou as acusações “feitas por certos políticos israelitas e os seus contactos na comunicação social” de que o seu país teria interferido nas eleições israelitas. “Acusam o Qatar de subornar Benjamin Netanyahu, a esquerda política israelita e, agora, nesta última campanha, o voto árabe... Estas acusações são, na mesma medida, ridículas e perigosas”, afirmou Majed al-Ansari no X..Partido de Netanyahu chega à frente, mas bloco da oposição terá mais lugares num parlamento sem maioria .Netanyahu vira-se contra partidos árabes, em posição de o desalojar.Presidente israelita pede "mente aberta" para negociar coligações. Netanyahu lidera na contagem oficial