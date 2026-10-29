O Yashar, o partido de Gadi Eisenkot, é o segundo mais votado nas eleições de terça-feira.
O Yashar, o partido de Gadi Eisenkot, é o segundo mais votado nas eleições de terça-feira.ATEF SAFADI / EPA
Internacional

Israel. Eisenkot acusa Netanyahu de deslegitimar a eleição

Primeiro-ministro acusou os partidos árabes de terem recebido apoio estrangeiro. Qatar fala em acusações “ridículas e perigosas”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Israel
Benjamin Netanyahu
eleições legislativas
Knesset
Likud
edição diária