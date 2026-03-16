Donald Trump alerta para "futuro muito mau" da NATO se aliados não ajudarem no estreito de Ormuz

O Presidente norte-americano advertiu esta segunda-feira, 16 de março, que a NATO enfrenta "um futuro muito mau" se os países aliados não ajudarem a restaurar a passagem de navios pelo estreito de Ormuz, encerrado pelo Irão em resposta aos ataques norte-americanos."É apropriado que aqueles que beneficiam do estreito ajudem a garantir que nada de mal acontece ali", disse Donald Trump numa entrevista ao Financial Times, referindo que a Europa e a China dependem do petróleo do Golfo."Se não houver resposta, ou se a resposta for negativa, penso que será muito mau para o futuro da NATO", acrescentou.No sábado, Donald Trump pediu a vários países que ajudassem enviando navios de guerra para o Estreito de Ormuz para o manter "aberto e seguro", depois de o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, ter anunciado que a via navegável estratégica permaneceria encerrada..Coligação naval de Trump para libertar Ormuz recebida sem entusiasmo. "Espero que a China, a França, o Japão, a Coreia do Sul, o Reino Unido e outros afetados por esta restrição artificial enviem navios para a região, para que o Estreito de Ormuz deixe de ser uma ameaça de uma nação completamente sem liderança", escreveu na plataforma Truth Social.O Estreito de Ormuz é uma via navegável estratégica por onde passa diariamente 20% do petróleo mundial.Apesar do apelo público de Donald Trump, a resposta dos aliados tem sido morna, levando o presidente a referir-se à guerra na Ucrânia e a dizer: "Não precisávamos de os ajudar com a Ucrânia. A Ucrânia está a milhares de quilómetros de distância de nós... Mas ajudámo-los.""Agora veremos se nos ajudam. Porque já disse há muito tempo que estaríamos lá por eles, mas eles não estariam lá por nós. E não tenho a certeza se estarão", afirmou na entrevista.O Presidente referiu ainda a visita planeada à China no final deste mês, sugerindo que poderia ser adiada e que o encontro com o Presidente chinês Xi Jinping teria de esperar.Donald Trump apelou ainda à China para que desbloqueie o Estreito de Ormuz e indicou que espera que a ajuda chinesa chegue antes da sua visita, a primeira a Pequim no seu segundo mandato."Penso que a China também deveria ajudar, porque obtém 90% do seu petróleo do estreito", concluiu..Fronteiras sob pressão: Von der Leyen mobiliza "diplomacia total" para conter efeitos da guerra no Irão.Conselheiro de Trump revela que duas primeiras semanas de guerra custaram de 12 mil milhões de dólares aos EUA