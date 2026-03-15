Iranianos dentro de um edifício residencial danificado no sul de Teerão.
Iranianos dentro de um edifício residencial danificado no sul de Teerão.FOTO: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Coligação naval de Trump para libertar Ormuz recebida sem entusiasmo

Presidente dos EUA desafiou China, França, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido a enviarem navios militares para o estreito, mas nenhum destes países respondeu positivamente.
Susana Salvador
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